Svenska klubbar får i dagsläget värva spelare fram till den 31 mars i år, men möjligen kan klubbarna få längre tid än så till följd av coronaviruset. Svensk Elitfotbolls sportchef Svante Samuelsson bekräftade i helgen för Fotbollskanalen att man tittar på om det är möjligt att ge föreningarna längre tid på sig att ta in nyförvärv.

"SvFF har ställt frågan till Fifa gällande vilka eventuella möjligheter som finns att förlänga fönstret. De har inte fått någon återkoppling ännu", skrev han i ett sms till Fotbollskanalen.

Djurgårdens IF och Helsingborgs IF är två klubbar som tidigare har flaggat för att följderna av coronavirusets spridning i Sverige, med bland annat ovissheten om när allsvenskan drar igång i år, påverkar klubbarnas aktivitet under det pågående transferfönstret.

Nu berättar även IFK Norrköpings klubbdirektör Jens Magnusson att Peking är lite mer försiktigt på transfermarknaden och att smittan påverkat klubben.

- Jag vet att det är en fråga som diskuteras och som SvFF har lyft upp om att eventuellt förlänga transferfönstret och så vidare. I dagsläget har transfersidan stannat, precis som många andra verksamheter, men vi har inte tagit beslut om något rekryteringsstopp eller liknande. Det är en fråga som lever hos oss och sedan tror jag att det är för oss, som för många andra klubbar, att man väntar på att det ska fattas ett datum för när allsvenskan är tänkt att komma igång och spelas, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Uefa har möte imorgon tisdag och de beslut som fattas där har en stark bäring på allsvenskan och den planeringen när tanken är att det ska dra igång. Vi, precis som de flesta klubbarna, är försiktiga i det här läget och när det är en så stor osäkerhet som finns, både i världen och i fotbollen.

Magnusson säger så här om hur coronavriuset generellt sett påverkar Pekings ekonomi:

- Det är klart att det har en stor påverkan på ekonomin. Vi exponeras lite extra, då vi äger och förvaltar vår arena, samtidigt som vi även driver flera verksamheter i arenan i bolagsform. Det är exempelvis konferens- och restauranganläggning, men även en friskvårdsanläggning. Alla de verksamheterna påverkas kraftigt av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset, säger han och fortsätter:

- Föreningen, både på publik- och partnersidan med alla intäkter, påverkas av detta, men vi planerar att arbeta utifrån det inriktningsbeslutet som vi tog på klubbchefsmötet, där vi beslutade om att jobba för en allsvenska som vi vill spela inför publik, men med en senare start. Detta för att kunna spela inför publik och vi arbetar efter detta, men för oss gäller det också att hålla igång våra övriga verksamheter och restaurang, konferens och friskvård påverkas ju av den typen av oro som finns i världen nu.

- Men vi försöker tänka långsiktigt och har i grunden en stabil ekonomi att luta oss mot, även om det just nu är en tuff verklighet för alla elitklubbar, där vi inte är ett undantag. Det går snabbt nu och vi ser såklart över alla våra verksamheter och tar även del av olika stödpaket som har presenterats. Vi tittar på det och utvärderar det. Vi har i grunden en fantastisk personal som vi vill reda ut situationen tillsammans med och inte utan dem. Vi försöker hitta lösningar där vi tillsammans kan hantera situationen så bra som möjligt.

Regeringen har, som Magnusson är inne på, infört subventioner kring så kallade korttidspermitteringar, det vill säga att staten täcker en stor del av ett företags lönekostnader. Magnusson ser inte att IFK Norrköping kommer att använda premitteringar av spelare, men däremot möjligen annan personal.

- I våra bolag är det absolut aktuellt, men sedan väntar vi svar på om det är möjligt med permittering även gällande den ideella sektorn. Vi vet att frågan är ställd till finansdepartementet, men vi väntar på svar där i veckan. När det gäller spelare har vi inte tittat på eller övervägt det i dagsläget. Vi följer utvecklingen noga och sedan har det ju formellt sett inte fattats beslut om att skjuta upp allsvenskan, även om allting kraftigt lutar ditåt, det tror jag de flesta parterna är införstådda med, säger han och fortsätter:

- Jag tycker dock att det är positivt och naturligt att det här kommer fram. Många idrottsklubbar har dimensionerat en verksamhet efter vissa intäktsmassor och även om man ska vara försiktig har alla budgeterat med en viss nivå i partner- och publikintäkter och i vårt fall intäkter från övriga verksamheter, säger han.

- Då blir det snabbt svårt att parera om man hamnar i ett läge där man måste spela utan publik och när övriga verksamheter tillfälligt stannar upp, vilket vi inte hoppas undvika. I sådana situationer är det tryggt att ha en organisation som Sef i ryggen, som tillsammans med klubbarna driver frågorna, men även att vi har ett bra och kollegialt samarbete klubbarna emellan, som med mötet under måndagen. Alla sitter i samma båt och det gäller att hitta vägar framåt, även om förutsättningarna är olika för alla klubbar. Det är påverkar ju alla kraftigt.