Peking Fanz: "Det är dåligt - ska inte få förekomma"

Mötet mellan BK Häcken och IFK Norrköping avbröts en kort stund i måndags med anledning av att en maskerad supporter tog sig ner från bortaläktaren och in på planen. Supportern såg ut att vara på väg mot Häcken-spelarna som firade ett mål, men blev stoppad av Norrköpings SLO (supporterkoordinator) Fredrik Nilsson, som brottade ner supportern innan ordningsvakter ingrep och förde bort personen.

IFK Norrköpings officiella supporterklubb Peking Fanz ordförande Sebastian Bengtsson, som var på plats på Bravida Arena, fördömer nu händelsen.

- Det är dåligt och det ska såklart inte få förekomma, säger han till Fotbollskanalen.

- Det är tråkigt att det händer och jag såg att Levi (Jonathan) var ute och var lite besviken, vilket jag förstår, men jag hoppas att de känner kärleken från supportrarna fortfarande ändå, fortsätter han.

Bengtsson vet inte vad som ledde fram till supporterns agerande i stunden.

- Jag vet inte om jag ska spekulera i vad som pågick i huvudet på den personen. Jag har ingen aning om det. Vi släppte in mål och folk blir alltid ledsna och arga, men jag vet inte vad som får en människa att springa in på planen.

Bengtsson är vidare glad över att Nilsson ingrep.

- Han har blixtsnabba reflexer, det är föredömligt. Vi är väldigt glada över att ha honom i föreningen, säger han.

Peking Fanz har ännu inte beslutat om att ta avstånd från händelsen i supporterklubbens egna kanaler. Bengtsson menar att supporterklubbens inställning i frågan är självklar.

- Vi har inte lyft den frågan, men jag tänker att det är underförstått att alla runt fotbollen tycker att det inte ska stormas in på planen. Det gäller inte bara Peking Fanz, utan alla supporterföreningar och fotbollsklubbar. Jag tycker inte att det är något som behöver sägas. Det kan man utgå från, och det tror jag att de allra flesta gör.

Bengtsson vet inte vad Peking Fanz kan göra för att händelsen inte ska upprepas.

- Jag vet inte vad det skulle vara. Vi har inte egna ordningsvakter, så den frågan ligger inte på vårt bord överhuvudtaget. IFK:s säkerhetsansvarige har också uttalat sig om att om någon vill komma in på planen, så kommer den komma in på planen. Det handlar om att ge incitament till att någon inte vill springa in och det tycker jag finns. Det lär ju vänta en lång avstängning för den här personen.

Supportrar och klubbar kämpar i dagsläget mot polisens arbetssätt för att stävja brott och bland annat få bort pyroteknik från läktare. Bengtsson ser inte måndagens händelse som kontraproduktiv i den frågan.

- Om man tänker det har man missuppfattat helt vad diskussionen kring villkorstrappan handlar om. Protesten mot villkorstrappan handlar inte om att fotbollssupportrar ska få bete sig hur som helst. Det handlar om att inte dela ut kollektiva straff när någon gör något dumt. Jag förstår att det kommer vävas in i det narrativet, för så fungerar det, men jag tycker inte att det ska ha med varandra att göra. Det är ingen som argumenterar mot villkorstrappan och för att det ska vara okej att storma planen.