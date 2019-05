Peking håller hårt i Larsson efter målsuccén: "Varit generösa genom åren"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Jordan Larsson spottar in mål inför sommarens transferfönster. Men IFK Norrköping tänker hålla hårt i sin forward. - Vi har för avsikt att jobba för att behålla våra spelare, säger managern Jens Gustafsson.

Två mål i svenska cupen - och därefter sju mål på tio matcher hittills i allsvenskan. Jordan Larsson har spottat in mål under 2019 för IFK Norrköping. När Peking spelade 2-2 borta mot Hammarby under måndagen gjorde 21-åringen ett mål och bjöd även på en assist.

Forwardens målfacit lär inte gå obemärkt förbi andra klubbar, men Norrköpings besked om Larsson och andra kuggar inför sommarens transferfönster är glasklart: man kommer hålla hårt i dem.

- Vi har haft en poängmässigt ganska tuff start på allsvenskan och det väntar ett Europa-spel framöver. Vi har för avsikt att jobba för att behålla de spelarna som finns i IFK. Vi har varit ganska generösa genom åren med det (att ”släppa” spelare). Men vi vill gärna ge det en rejäl chans det här året, säger managern Jens Gustafsson.

Larsson själv vill inte helt stänga dörren för en flytt i sommar, men är tydlig med att han inte vill stressa i väg. Han spelar gärna i Peking i höst också.

- Just nu mår jag bra i Norrköping och fokuserar bara på det. Skulle det sen dyka upp intresse så får jag ta det därifrån. Mycket beror på vad det skulle vara för typ av intresse. Just nu har jag inte hört någonting och jag fokuserar bara på att göra det så bra som möjligt här. Jag trivs jättebra i Norrköping, säger forwarden.

Larsson har förståelse för att Norrköping vill behålla sina spelare över sommarfönstret.

- Jag köper det tankesättet. Vi har ju ett väldigt bra lag nu och vi vill komma högt upp så möjligt, och då behöver vi så många bra spelare som möjligt. Samtidigt känner jag ändå att om en så pass stor klubb (som skulle intressera spelare) kommer in i bilden så tror jag det blir svårt för Norrköping att behålla spelare som gjort det bra. Men vi får se. Det är inte så att jag skulle vara missnöjd om jag är kvar i Norrköping efter sommaren.