Peking-ordföranden om värvningarna och kritiken: "Det är bara fjant"

I vintras strukturerade IFK Norrköping om i sin organisation, vilket bland annat innebar att trotjänaren Mikael ”Gädda” Hansson fick lämna klubben - trots protester från spelare och sponsorer. Det var en del av ett sparpaket som klubben genomgick.

Därefter kom coronapandemin som resulterade i att många svenska klubbar hade svårt att få ekonomin att gå ihop.

Men trots de ekonomiskt tuffa tiderna som många föreningar genomgår har Peking valt ett öppna plånboken och investera. I juni köpte klubben loss Sead Haksabanovic för en rapporterad övergångssumma på runt 25 miljoner kronor, sedan knöt man till sig anfallaren Linus Hallenius och nyligen blev det även klart att backen Linus Wahlqvist återvänder efter två år i tyska Dynamo Dresden.

Hur har IFK Norrköping råd att lägga pengar på nyförvärv med tanke på de tiderna som varit och är? Ordföranden Peter Hunt förklarar det med att Peking under flera års tid byggt upp ett kapital, och det har möjliggjort förvärv.

- Det är klart att vi under många år stabiliserat vår ekonomi och utan att gå in på några enskilda avtal eller summor så är det här värvningar som kostar en del, det kan man inte sticka under stolen med. Men vi känner oss trygga i den ekonomiska aspekten i det hela. Det viktiga i det hela är inte pengarna i sig, utan det är att det är fotbollsspelare som är duktiga och som vi tror kommer tjäna IFK Norrköping en längre tid och som även kommer öka vårt sportsliga utfall. Sedan är kanske det allra viktigaste att de här spelarna har velat komma till IFK Norrköping. Det är nog så viktigt, säger ordföranden till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Sedan är det väl alltid så att man får väga vad prislapparna är, och kanske framför i de här tiderna när man inte riktigt vet, när marknaden inte riktigt satt sig. Men vi måste också se det som så att vi måste bedriva vår verksamhet även efter coronatider. Det här är investeringar för framtiden.

Är det så ni känner? Ni har sålt spelare som Arnor Sigurdsson och Jordan Larsson de senaste åren och att pengarna nu ska investeras i verksamheten.

- Ja, det är klart. Och i och med att vi har kommit upp en del i näringskedjan, Norrköping ligger ett par pinnhål högre, så får det den här konsekvensen. Man kan titta på Malmö och andra klubbar också. Vi bedriver en elitverksamhet, även en breddverksamhet, inom en sport, men elitverksamheten är någonstans det viktiga och det syftar till att få ett lag som är så pass duktigt att man kan vara med och slåss om SM-guld och ligga högt upp i serien. Då kräver det i dagens ekonomiska verklighet vissa resurser och pengar, och har man inte det kan man inte komma dit. Den korrelationen är alldeles uppenbar. Med vår tradition och vår historik vill vi vara med och vi tycker att vi har en bra uppbyggd verksamhet som vi skulle kunna ta lite högre upp i näringskedjan. Det är ungefär vad vi är med i färd med att göra, och då återinvestera i verksamheten. Sedan satsar vi mycket på akademin och annat också, men ska vi ha de bästa spelarna får man öppna plånboken en del också.

Ni genomgick ett sparpaket i vintras, vad hände med det med tanke på värvningarna?

- Det är absolut en del av verksamheten, att vi ständigt måste se över hur vi bedriver den, hur effektiva vi kan vara, var vi kan göra besparingar för att också kunna förbättra oss och också kunna göra andra investeringar. Det vore helt galet om man skulle ”skydda” en ineffektiv verksamhet i och med att man har resurser. Vi kommer att fortsätta titta över vår verksamhet från olika håll och är det så att vi ser att vi kan effektivisera - och ibland kan det, tyvärr, drabba medarbetare - så är det vårt ansvar som klubbledning att driva det på det här viset. Jag tycker det är helt naturligt att vi gör det och vi kommer, som sagt, att fortsätta. Kan vi bedriva det effektivt och vara på tårna så är förutsättningarna också bättre för oss att göra sportsliga resultat.

Är det någonstans ett givande och tagande, om du förstår hur jag menar?

- Nja. Jag kan inte säga att de fyra som vi reducerade vår organisation med skulle ha omedelbar effekt på att vi till exempel har värvat några enstaka spelare, om det är Linus eller Sead, absolut inte. Det här måste man se holistiskt, som en helhet, och hur vi har byggt upp vår ekonomi och verksamhet. Då måste man titta i balansräkningen och vad det finns för tillgångar där. Samtidigt förs det fram en och annan synpunkt på att vi skulle fått någon kommunal dopning eller ha andra intäktskällor, om det skulle vara mark eller något sådant. Då ska man veta IFK Norrköping har tagit ekonomiska risker under de senaste tioårsperiod och det har lyckats få ett ganska bra utfall, säger Hunt och fortsätter:

- Vi har fortfarande ett lån till Norrköpings kommun på 265 miljoner kronor som ska återbetalas. Det är inte så att om vi nu gör en god fastighetsaffär, vid något enstaka tillfälle, att de pengarna skulle gå in i vår idrottsliga verksamhet. Vi håller isär de här ekonomierna ganska mycket. Det som har varit framgångsrikt här är den sportsliga delen, att vi under de senaste fem åren - från 2016 och framåt - sålt spelare för 200 miljoner och vi har köpt spelare för kanske 100 miljoner kronor. Man ska veta att det här inte är någonting som plötsligt har poppat upp med Jordan eller Arnor eller någon annan, utan det är ett antal (försäljningar), och vi har någonstans lyckats med det affärskonceptet. Det har gett oss möjlighet att då även återinvestera i spelare. Det gäller att lite skilja på våra verksamheter. Men totalt sett så är vi en stark klubb, vi har plus 100 miljoner i eget kapital, och det är väl inte omöjligt att det kan växa framöver.

När IFK Norrköping gjorde bokslut för 2019 hade klubben ett eget kapital på runt 110 miljoner kronor och en kassa på ungefär 50 miljoner kronor. Samtidigt valde klubben att söka korttidspermittering, det vill säga ett visst statligt stöd, för spelare och ledare i våras och nu har klubben alltså värvat tre spelare. En del har höjt på sina ögonbryn och kritiska röster har höjts. Hunt tycker dock att kritiken är obefogad. Ordföranden menar att det statliga stödet ska ses som hjälp till de 20 miljoner som han tror att klubben kommer att tappa på intäktssidan - och det ska inte blandas ihop med värvningarna.

- Man måste skilja på de här sakerna. Det vi i IFK Norrköping har gjort är att ha spelare och ledare permitterade i en och en halv månad. Vi har ingen som helst permittering nu, vi betalar ut hundra procent. Vi har samtidigt, ungefär, förlorat intäkter på runt 20 miljoner på grund av coronapandemin. Det är ungefär vad jag tror att det kommer att landa på om vi inte får någon publik i år. Om man då tar fram ett permitteringsstöd på kanske en miljon kronor och kritiserar vår verksamhet över tid för att vi har fått ett stöd, det är bara fjant. Jag säger det återigen: titta på vad som kommer att hända i de här (transfer-)fönstren framöver och vänta bara några dagar eller någon vecka så kommer varenda fotbollsklubb, vill jag påstå, titta över möjligheten att kunna göra förvärv. Att vi törs stå för våra investeringar och bedriva vår verksamhet över tid berättigar inte till den kritiken som har varit.

Hunt fortsätter:

- Det är bara lyfta blicken och se hur det ser ut i näringslivet. Jag läste att BNP faller med nästan nio procent i andra kvartalet och hela samhället går delvis på knäna. Då får - för att bedriva de här verksamheterna och få dem att överleva - staten till viss del ta ett ansvar och hjälpa. Jag accepterar absolut inte den kritiken, för det är lite grand lätt att kasta skräp på andra i sådana här situationer. Men vi måste se att IFK Norrköping har 80-85 heltidsanställda och de ska ha sin utkomst av det här och vi måste kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt framöver också. Inte bara i år eller nästa år utan om ett decennium eller två decennium och kanske om 50 år, och de beslut vi tar i dag har naturligtvis också bäring på framtiden. Så är det i alla organisationer och så är det definitivt i en fotbollsförening också.

Om du exempelvis ser till Sead Haksbanovic-värvningen, kan du förstå att det kanske sticker i ögonen på folk?

- Jag har förståelse för det om man vid första anblick tittar på det hela. Men jag säger återigen: Vår verksamhet med 85 anställda har ett intäktstapp på bara ett år på 20 miljoner kronor. Det är det man måste sätta det i någon form av relation till. Om du har en balansräkning där du har skulder på den ena sidan och tillgångar på den andra sidan. På tillgångssidan har vi bland annat ett visst kapital, och vi har även andra tillgångar och det kan vara en stadion, fastigheter och det kan vara en spelartrupp. Vad vi gör i vår ekonomi är att vi omfördelar tillgångssidan, att vi tar en del pengar och investerar i spelartruppen. Det är inte det att intäkter flyter in från permitteringsstöd som ger de här möjligheterna. Vi har fullt sjå, utöver den miljonen som vi fått i permitteringsstöd, att täcka för upp de 19 miljoner som vi förlorat under tiden. Då tittar vi på resultaträkningen, inte balansräkningen. Man måste skilja på det här och det tror jag inte folk i allmänhet tänker på.

- Sedan kan jag ha förståelse för det (att det sticker i ögonen) om man gör utdelningar till aktieägare i företag under sådana här omständigheter. Den diskussionen och debatten är mer relevant än att i dag angripa enskilda idrottsföreningar som sliter med den här frågan och jobbar existensmässigt på väldigt skarp knivsegg. Samtidigt som jag säger det kan man inte belasta någon för att man har skött sin ekonomi, för kritiken slår totalt fel där. Man måste sätta det här i den kontext som det ska ligga i. Det tycker jag inte man gör om man kritiserar, utan det är bättre att fundera lite grand innan man tar till orda i frågan.

Finns det någonting sagt om att behöva sälja?

- Nej. Det här är en investering som står på egna ben. Vi driver inte vårt budgetarbete som så att vi räknar med att sälja spelare. Men nu har vi sålt ett par spelare i år, vi sålde Simon Skrabb i januari och även Kasper Larsen. Två spelare som gick i förra fönstret. Möjligen kan man återigen sätta det i den här kontexten, att det är ut och in, men vi ser det inte så.

Hunt utesluter i samma veva inte att det kan bli ytterligare någon värvning i IFK Norrköping. Målvakten Isak Pettersson har bekräftat att han kommer att lämna klubben efter att hans kontrakt löper ut efter säsongen.

- Vi kanske är i behov av en ny målvakt. Vi har en som kommer att lämna, kanske inte nu, men i slutet av säsongen. Så vi kanske måste ta in ytterligare någon spelare. Verksamheten går under det som man kallar för ”going concern”, det måste fortsätta. Annars är vi i IFK Norrköping illa ute.