Under måndagen hade IFK Norrköping chansen att rycka i den allsvenska toppen, efter Malmö FF:s förlust mot Häcken i helgen. Det lyckades man också med. Hemma mot IFK Göteborg blev det seger med 3-1. Nu har Jens Gustafssons mannar fem poäng ner till tvåan Sirius.

Göteborg placerade sin vänsterback Victor Wernersson på bänken, efter att han i dagarna åkt i väg och för att slutföra en övergång till Mechelen, utan Blåvitts vetskap. Resan resulterade i att Wernersson, som flyttar efter säsongen, missade lagets sista träning inför måndagens drabbning.

Hemmalaget Norrköping hade mest boll inledningsvis och efter 15-20 minuter började man också skapa farligheter. I den 18:e minuten sköt stjärnan Sead Haksabanovic utanför efter en omställning, och i den 26:e minuten bjöd han på en assist av det mer läckra slaget. Återigen vann Peking boll och sedan lobbpassade Haksabanovic fram bollen till en djupledslöpande Isak Bergmann Johannesson, som tog ner den på bröstet och därefter dunkade upp 1-0 i nättaket på halvvolley. Det var 17-åringens första mål i allsvenskan, i hans tredje raka start i serien.

I den 39:e minuten sattes sedan Blåvitts keeper Giannis Anestis på prov igen av nämnde Haksabanovic. Greken räddade dock skottet från vänsterkanten. Två minuter senare var Göteborg nära att kvittera. Ytterbacken Emil Holm spelades fram på högerkanten där han hittade in till Noah Alexandersson med ett inspel. Men 18-åringens skott inifrån straffområdet var inte tillräckligt bra för att överlista Isak Pettersson, som räddade.

Kort därefter höll Isak Bergmann Johannesson på att göra sitt andra mål för kvällen. I den 42:a minuten spelades han fri inne i straffområdet av Christoffer Nyman, men fick se sitt avslut räddas av Giannis Anestis. Returen nickade han sedan precis över ribban. Även sju minuter in i den andra halvleken var islänningen nära att öka på till 2-0, men återigen räddade Anestis ett skott inifrån straffområdet av talangen.

Efter en timmes spel bytte IFK Göteborg in sina offensiva stjärnor Hosam Aiesh och Giorgij Charaisjvili. Det gav effekt direkt. För Blåvitt började hitta fram till lägen och efter att ha fått till två resultatlösa skottförsök i den 68/69:e minuten placerade Patrik Karlsson Lagemyr in 1-1 vid den främre stolpen i den 72:a minuten, efter att Emil Holm hittat in med ett inspel från kanten.

Men glädjen för bortalaget blev inte långvarig. Tre minuter efter kvitteringen spelade Norrköping igenom Blåvitt och till slut kunde Isak Bergmann Johannesson ge Lars Krogh Gerson öppet mål vid den bortre stolpen med en pass från högersidan av straffområdet. Ytterbacken tryckte från nära håll in 2-1 via Giannis Anestis.

Blåvitt gick för en kvittering mot slutet men klarade inte av att få in 2-2. På tilläggstid ökade också Norrköping på till 3-1, genom Pontus Almqvist.

Därmed leder Peking allsvenskan med fem poäng efter sex spelade omgångar. Laget har fem poäng ner till tvåan Sirius.

- Vi hanterar deras speluppbyggnad på ett bra sätt och deras fasta men det vi absolut inte är nöjda med är att vi släpper till i kontringarna, säger IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi till Dplay efter matchen.

IFK Norrköpings lag: Isak Pettersson - Henrik Fastegren, Filip Dagerstål, Rasmus Lauritsen, Lars Krogh Gerson - Isak Bergmann Johannesson (Ishaq Abdulrazaq 87), Eric Smith, Simon Thern - Carl Björk (Andreas Blomqvist 46), Christoffer Nyman (Pontus Almqvist 92), Sead Haksabanovic

IFK Göteborgs lag: Giannis Anestis - Emil Holm, André Calisir, Jesper Tolinsson, Alexander Jallow (Victor Wernersson 87) - August Erlingmark, Alhassan Yusuf - Sargon Abraham (Hosam Aiesh 60), Patrik Karlsson Lagemyr (Amin Affane 87), Noah Alexandersson (Giorgij Charaisjvili 60) - Alexander Farnerud