Peking-tränaren svarar Thern: "Det tror jag inte IFK blir bättre av"

IFK Norrköping stod i fjol för en imponerande säsong, men slutade - trots 65 poäng - tvåa bakom AIK i toppen av allsvenskan. Efter säsongens slut tappade föreningen viktig rutin med både Andreas Johansson och Daniel Sjölund som lämnade föreningen, samtidigt som David Moberg Karlsson blev såld till Sparta Prag i Tjeckien, medan Christoffer Nyman nyligen blev klar för en återkomst till föreningen.

Simon Thern uttalade sig under januariturnén om att han anser att Peking behöver värva spelare för att spela på två fronter nästa säsong - i allsvenskan och i Europa League.

- Om man ska tro att det ska gå med det vi har nu så gör det inte det. Om vi ska konkurrera i Europa och i allsvenskan så gör det inte det. Utan det måste komma in mer bredd och fler spelare. De andra lagen har klart större trupper. Det måste ramla in lite spelare annars får vi det kämpigt. Så det räknar jag med, vi vill ju vara en toppklubb. Med det kapitalet som finns nu så riskerar man inte klubben. Eftersom vi kom tvåa förra året så vill man ju klättra uppåt nu, och då måste man ju vara med och konkurrera med Malmö FF, AIK och några andra lag, sa mittfältaren då.

Nu svarar Peking-tränaren Jens Gustafsson på Therns uttalande om att föreningen behöver förstärka truppen till nästa säsong.

- Alltså, så här är det: Alla vill att det ska gå lite snabbare än vad det i själva verket gör. Men när vi ska börja spela matcher så kommer vi ha en slagkraftig trupp, definitivt, säger han till Aftonbladet.

- Så som Simon och andra lägger upp det, att vi ska ha in fem-sex spelare, det tror jag inte IFK blir bättre av. Däremot ska vi få in bra spelare, som är som att vi får in fem-sex spelare, fortsätter han.

Vidare berättar även Gustafsson att det troligen blir en ny formation nästa säsong. Peking använde i fjol en 3-4-3-formation, men ser nu ut att övergå till en 3-5-2-formation, dels med anledning av Moberg Karlssons avsked och Nymans ankomst.

- Vi har tankar på att spela med två forwards i stället. Med Moberg Karlsson såld upplever vi alla att vi har forwards som mår bättre av att spela tillsammans med någon väldigt tajt, säger Gustafsson till tidningen.