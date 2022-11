Peking trotsade snökaoset: "Fick ge handskar till provspelare"

Stora trafikstörningar, uppmaningar om hemmajobb och folk som har blivit insnöade.

Ja, ovädret har svept in över Sverige och ställt till bekymmer.

Trots det klev IFK Norrköping ut på träningsplanen i dag, måndag, och tränade. Det finns inga dåliga väder, tycker tränaren Glen Riddersholm.

- Det var väldigt speciellt, skrattar huvudtränaren.

Han fortsätter:

- Jag får ge full kredd åt laget och spelarna. De hanterade det på ett jättebra sätt. Det var lite annorlunda. Men därifrån jag kommer så tränar man i all slags väder. Det var inga problem med det. Spelarna gjorde det fantastiskt. Hade vi kunnat välja så hade vi gärna haft bättre förutsättningar, men vi hade otur.

ANNONS

Ja, för planen badade i snö när IFK Norrköping skulle ut för att träna.

- 25 minuter före träningen var förutsättningarna perfekta. Precis före och under träningen var det kaos. Tittar man på vår plan nu är den perfekt. Vi hade bara otur. Vi fick träna och det var det viktigaste.

Hur gjorde du med träningsupplägget? Du måste behövt tänka om?

- Vi hade planerat lite passningsövningar och det gick jättebra. Det handlar mycket om att anpassa sig till omständigheterna. Det kan hända att vi spelar den allsvenska premiären i snö. Vi hoppas att det är bättre i morgon.

Många är vana vid snö i Sverige. Men Peking har just nu flera provspelare på plats. Några är från länder där sådan här kyla inte existerar.

- Några av dem kommer från kontinenten Afrika. Det var en ny upplevelse för dem, skrattar Riddersholm.

ANNONS

Vad sa de?

- Jag fick ge dem handskar och mössa före träningen. Jag sa till dem att de inte behövde vara rädda, att det bara var vatten som kommer ner. Men tänk dig att du kommer från 25-30 grader till Norrköping och det här. Det är första gången i deras liv de upplever snö. Vi fick se om de kunde hantera det. Jag har erfarenhet av att jobba med spelare från den kontinenten och de vänjer sig snabbt. Om de blir kvar här och åker hem på semester om något år så tycker de faktiskt att det är för varmt i de länderna de kommer ifrån.

Hur var det för dig då? Var det inte kallt i snön?

- Nej, för mig är det inget problem. Vi har ju snö i Danmark också och jag har varit med om det som Superligaen-tränare. För mig var det inga problem, det är bara köra på, säger Riddersholm och tillägger:

- När jag var ung så spelade vi bara på grus med is och snö. Det kanske är därför vi hade så bra teknik när jag var ung, säger han och skrattar.

ANNONS

NT rapporterade i lördags att de provspelarna som IFK Norrköping testar är Målvakten Gustav Nyberg (Täby FK), forwarden Gustav Lindgren (Sollentuna), mittfältaren Elvis Lindkvist (klubblös), mittbacken Kojo Peprah Oppong samt mittfältarna Stephen Bolma och Ibrahim Hafiz (de tre sistnämnda från Attram de Visser Soccer Academy i Accra, Ghana).

Om det är någon som stuckit ut?

- Jag kommer självklart inte säga några namn. Men vi är nöjda. Det vi har önskat med de här provspelen är att få in unga spelare med bra potential, så att vi kan få in unga spelare i truppen så att det balanserar bättre. Att vi får in utvecklingspotential som vi kan utveckla och som vi på sikt kanske kan sälja. Men också få spetskompetens. Det tycker jag att vi har lyckats med. Det är en ung spelare som gjort det jättebra. Nu får vi se vad framtiden utvisar, men det här har varit bra, säger Riddersholm och lägger till att "någon kanske blir en del av IFK Norrköping i framtiden".