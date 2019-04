Peking utan seger tar emot Falkenberg: "Viktigt att vinna - framför allt för självförtroendet"

Fjolårstvåan, IFK Norrköping, har inlett med bara två poäng på de två första matcherna. Efter förlusten i premiären mot Helsingborg har Peking spelat två oavgjorda matcher mot AIK och Kalmar, där man tappade en ledning med mindre än tio minuter kvar.

- Poängmässigt är inledningen absolut inte det vi vill. Det är klart att vi gärna hade vunnit någon eller några matcher. Spelmässigt har det varit stundtals bra i alla matcher. Sen var det två gräsmatcher och två tuffa bortamatcher nu i början. I det stora hela, missnöjd med poängskörden men annars en helt okej start, säger Kalle Holmberg till Fotbollskanalen.

Holmberg menar att Peking har misslyckats att utnyttja de perioder de varit bra i de första matcherna och att de inte skapat tillräckligt bra målchanser.

- Jag tycker att vi har haft lite halvlägen och halvchanser i nästan alla matcher men det gäller att skapa de här riktigt farliga chanserna framför mål, det är ändå där målen görs.

Hur är stämningen i spelartruppen med tanke på inledningen?

- Ända ganska positivt, tycker jag. Det är ett bra gäng och vi har många unga spelare så jag har inte märkt någon stor skillnad även om vi inte har vunnit. Det är samma gamla härliga gäng som det är alltid är.

Under fredagen väntar en match hemma mot nykomlingen Falkenberg. Avståndet upp till serieledande Djurgården är redan fem poäng och för att avståndet inte ska öka ytterligare behöver Peking ta trepoängare.

- Det är klart att det är viktigt att vinna (mot Falkenberg), framför allt för självförtroendet och att vi kan få den vinsten vi behöver. Då kan vi jobba därifrån efter det. Så det är viktigt, tror jag, menar Holmberg.

Förra säsongen fanns både Andreas Johansson och Daniel Sjölund i truppen som trygga punkter för de andra spelarna. Och ännu har inte någon fyllt tomrummet, framförallt efter den förra lagkaptenen.

- Det är ett jättetapp för Norrköping som lag att tappa sådana spelare, framfröallt Ante som var en ledande orsak till att vi kom tvåa förra året. Jag tycker Filip Dagerstål har varit jättebra i de matcherna han har spelat där nere och Kasper (Larsen) tycker jag har höjt sig. Lars (Krogh Gerson) som har spelat mest där bak också är bra rollen och tar mycket ansvar på och utanför plan. Det kommer växa fram men någon som har tagit just över Antes roll är det inte än, men det kanske kommer, säger Holmberg.

- När vi inte får poäng, gäller det att någon eller några tar tag i det på plan. Det var rätt givet att Ante skulle göra det förut, men det är kanske inte lika givet vem som ska göra det. Fransson är kapten och tar ett större ansvar än han har gjort tidigare, så det är bra.

För Holmbergs egen del av konkurrensen om speltid längst fram ökat. Christoffer Nyman har återvänt till Peking och Jordan Larsson har visat upp bra form under säsongsinledningen. Det har gjort att Holmberg har fått inleda på bänken i de två senaste matcherna, men han har också kommit in i bägge matcherna.

- Man vill spela i ett bra lag, men man vill aldrig ha konkurrens. Det är så man brukar säga. Men det är klart att det är viktigt att ha konkurrens och verkligen sträva efter att bli bättre på varje träning och visa att man ska spela. Sen är det alltid tråkigt att inte spela, men så kan det vara, säger anfallaren.

- Vi har en stark trupp och många bra spelare på de flesta positionerna. Så det gäller att alltid vara på tårna och visa att man ska spela.

Matchen mellan IFK Norrköping och Falkenberg visas på C More live 2 och streamas på cmore.se med start 15.50 under fredagen.