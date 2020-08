Peking utanför topp-2 - Wahlqvist tonar ner förväntningarna: "Aldrig varit snack om guld"

Linus Wahlqvist värvades till Peking under juli från Dynamo Dresden i den tyska andraligan. Högerbacken gjorde sin andra match i återkomsten till klubben mot Helsingborgs IF igår, där IFK Norrköping tog ledningen tidigt men förlorade efter ett sent mål av HIF:s Rasmus Jönsson. Peking har inte vunnit på fyra matcher och släppt in 20 mål på 14 omgångar.

- Efter pausen kommer vi ut och gör en bra andra halvlek. Sen är det klart att det blir lite omställningar. Men vi ligger också under och går för det och skapar chanser. Att de får lite omställningar får man räkna med en sådan här match där vi jagar en vändning. I slutändan tycker jag att vi avslutar på ett bra sätt, men andra halvan av första halvlek är väl inget vidare, säger Linus Wahlqvist efter 3-2-förlusten.

IFK Norrköping ledde allsvenskan mellan den tredje och 13:e omgången. Efter toppmötet mot Malmö FF för en månad sedan låg Peking sju poäng före Skånelaget. Nu leder MFF serien och har sex poäng fler än Norrköping.

Du kom in efter succéstarten, vad säger du om läget idag på tredjeplatsen?

- Jag säger väl att en tredjeplats inte är dåligt. Det finns en del att jobba med och under en säsong kommer man ner i lite dippar och det är bara att försöka ta sig ur dem så snabbt som möjligt. Jag tycker att det här ett bra steg på vägen efter den senaste perioden. Det blev förlust och det är en resultatinriktad bransch, men prestationsmässigt är det ett steg framåt i andra halvlek, säger Wahlqvist.

Var känslan att du anslöt till ett guldaspirerande lag?

- Det har väl aldrig varit snack om guld överhuvudtaget. Utan man vet om att en säsong är lång och man kan väl inte prata guld efter tio omgångar. Det är väldigt många matcher kvar och vi kommer jobba hårt varje dag för att ta steg framåt, sedan får man se vart det slutar.

23-åringen säger att han närmar sig 90-minutersform efter en halvlek mot Häcken och 85 minuter på Olympia. Hans sista match i 2.Bundesliga var den 28 juni, därefter väntade några veckors ledighet.

- Det påverkar så klart. Sedan var det oklart var man låg i matchform. Jag har absolut mer att ge, säger Wahlqvist.