Peking vann toppmöte - Djurgården tappar i kampen om Europa

Eftersom BK Häcken föll med 3-0 mot Malmö FF i seriefinalen tidigare under söndagen hade Djurgården chansen att gå i kapp tabelltvåan mot IFK Norrköping. Men i toppmötet på Tele2 Arena, vilket var en viktig batalj i kampen om Europa-platserna till nästa säsong, fick de blårandiga se sig besegrade.

Redan fyra minuter in i matchen gjorde IFK Norrköping 1-0. Högerbacken Linus Wahlqvist klippte till från långt håll och trots att avslutet inte var placerat ut mot någon av målets kanter fick han se sitt skott gå in. Det efter att Djurgårdens vänsterback Elliot Käck misslyckats med att stå i vägen med skallen och målvakten Per Kristian Bråtveit inte klarat av att stöta bollen utanför ramen.

Djurgården skapade få farligheter och i den 57:e minuten ökade Peking på till 2-0. Alexander Fransson hittade fram med en djupledsboll till skyttekungen Christoffer Nyman, som rullade in bollen i nät från en position inne i straffområdet.

Hemmalaget gav sig sedan, delvis förgäves, ut på en reducerings- och kvitteringsjakt. Först i den 78:e minuten lyckades man få in 2-1. Inhopparen Nicklas Bärkroth hittade in till en annan inhoppare, Emir Kujovic, i straffområdet. Den sistnämnde tryckte sedan in reduceringen. Men närmare en poäng kom aldrig hemmalaget.

Matchen slutade 2-1 till IFK Norrköping och därför tar Jens Gustafssons mannar klivet förbi Häcken i den haltande allsvenska tabellen. Laget har en poäng mer än laget från Hisingen, en match mer spelad och innehar just nu en Europa-plats. Djurgården? De står kvar på 32 poäng, fyra färre än Peking. Blåränderna har dock spelat en match mindre än IFK och Elfsborg.

Efter en en tyngre period har Norrköping nu tagit två segrar på sina tre senaste matcher. Den tredje av de matcherna slutade med ett kryss mot serieledaren Malmö FF.

Djurgårdens lag: Per Kristian Bråveit - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Jonathan Augustinsson, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Haris Radetinac (Nicklas Bärkroth 73), Curtis Edwards (Kalle Holmberg 58), Jonathan Ring (Edward Chilufya 58) - Magnus Eriksson (Emir Kujovic 73)

Norrköpings lag: Isak Pettersson - Linus Wahlqvist (Egzon Binaku 36), Filip Dagerstål, Rasmus Lauritsen, Lars Krogh Gerson - Alexander Fransson, Henrik Castegren, Simon Thern - Isak Bergmann Johannesson, Christoffer Nyman (Pontus Almqvist 75), Sead Haksabanovic