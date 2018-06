Peking-veteranen vill fajtas om guld: "Alla vill vinna serier"

IFK Norrköpings rutinerade försvarare Andreas Johansson, 36, lämnade redan under 2012 Bochum och tysk fotboll för att återförenas med klubbens dåvarande tränare och numera hyllade förbundskapten Janne Andersson i allsvenskan. Tre år senare tog laget SM-guld och i dag gör mittbacken sin sjunde raka säsong med klubben.



Efter en svajig inledning är laget trea inför nästa veckas omstart i serien.

- Jag tycker att vi gör en plump hemma mot Trelleborg (under vårsäsongen), där vi inte lyckas ta de poängen som vi hade velat och hoppats på. I början av säsongen fanns det mer att önska av vårt spel, men vi tog ändå poäng och det är poängen som räknas, även om prestationerna hade kunnat vara bättre. Vi lyckades däremot efterhand också bättre med våra prestationer, samtidigt som jag tycker att vi har en bra poängskörd, säger han.

Peking hade inför uppehållet fem raka matcher utan förlust, varav endast ett kryss senast mot AIK på Friends Arena.

- Jag tror att, desto mer du vinner och tar poäng, så får du mer självförtroende, vilket man också växer av. Det är också en färskvara som man får med sig. Jag ska inte dra någon liknelse med Tyskland, men de förlorade några träningsmatcher före VM och även om det är ett världslag, så kan det ha lite med självförtroende att göra sedan (att laget åkte ut redan i gruppspelet i VM). Man börjar tänka på saker som man inte ska tänka på om det inte går bra, så med självförtroende och segrar, så växer självförtroendet. Det är klart att det är positivt, säger mittbacken.

Efter SM-guldet 2015 och en tredjeplats 2016, så tog Norrköping under 2017 ett steg tillbaka i allsvenskan med en sjundeplats i serien under tränaren Jens Gustafsson, som gjorde sin första hela säsong som huvudtränare i klubben. I år är det annorlunda igen med åter toppstrid.

- Det är alltid svårt att säga (varför det går bättre nu än i fjol). Vi har sedan guldet 2015 sålt väldigt många spelare, samtidigt som vi tagit in nya spelare och därefter sålt dem också. Det har varit ganska stor ruljangs, samtidigt som vi har en plats i näringskedjan, vilket gör att det tar tid att ersätta bra spelare. Vi köper inte in färdiga spelare och måste i stället köpa in nya spelare och utveckla dem, vilket vi gjort bra, där flera nya spelare är på väg ut i Europa, som Eric Smith som fick chansen nu senast. Det är nog en del i det hela, säger han.

- Jag tror även att en annan del är att vi redan efter förra sommaren gick över från fyrbackslinje till trebackslinje, vilket var viktigt att vi gjorde det i god tid, så att det satte sig ordentligt. Det har gett et trygghet att vi började så pass tidigt i stället för att börja med det först under försäsongen till den här säsongen. Vi är därmed tryggare på planen och i matchsituationer nu med det systemet, fortsätter han.

36-åringen spelade under torsdagen från start, när Norrköping föll med 3-1 i genrepet mot Nordsjaelland inför omstarten i allsvenskan den 8 juli mot Djurgården på Tele2 Arena. Trots det var mittbacken nöjd med insatsen.

- Jag tycker att det kändes bra. Vi mötte ett bra Nordsjaelland och spelade jättebra fotboll i första halvlek. Sedan blev andra halvlek inte fullt lika bra, där vi inte bytte någon spelare, samtidigt som de fick in nio nya spelare, som hade bra fart under benen i en ordentlig hetta. Det är ingen ursäkt, men jag tycker att känslan är god även om vi fick stryk. Jag tycker att vi presterade bra fotboll och de bitar som vi vill ska sitta ihop kändes bra. Vi har gott självförtroende och det känns ändå bra, säger han.



Nu ser han fram emot att få dra igång serien igen.



- Det ska bli jätteroligt och framför allt när man sett en del på VM, så blir man inspirerad av det. Det är inte lika kul att bara hålla på att träna, det är matcherna med mycket folk och liv på läktarna som man vill åt. Jag är övertygad om att det kommer bli en bra match mot Djurgården med mycket folk på läktarna, så det ser man fram emot.

Däremot vill han inte bolla upp Norrköping som en möjlig guldkandidat trots att laget inför omstarten endast har tre poäng upp till Hammarby i serieledning.



- Vi är ett bra lag och vi gör allt för att komma så högt upp i tabellen som möjligt, men var vi hamnar får vi se. Jag tycker dock att vi är ett bra lag.

Vilken nivå är ni på i dag i jämförelse med guldåret 2015?

- Jag vill inte hålla på och jämföra. Jag kan bara se till hur vi är nu och då är min känsla jättegod med ett spel som fungerar och jag tror verkligen på det här laget. Om du frågar alla spelare i allsvenskan, så vill alla vinna matcher och vinna en serie. Sedan var man hamnar får man se. Vi fokuserar på det vi har framför oss och det är Djurgården, där vi hoppas på att vinna den matchen. Det är dumt att spekulera och hålla på, men min känsla är god för det här laget och sedan får vi se vad det blir av det.

Johansson sitter på utgående kontrakt med Peking, men vill inte kommentera om det pågår förhandlingar om ytterligare en förlängning med klubben.

- Vi får se lite vad som händer. Jag har inte så mycket mer att säga om det egentligen, säger han.

Senast 36-åringen satt på utgående kontrakt med klubben under 2016, så öppnade han för att han någon gång framöver vill hem till Halmstad, men förlängde till slut sitt kontrakt med Norrköping.

- Det är väl lite som jag så då. Det hade varit kul att spela med Halmstad eftersom att jag följer dem så gott jag kan, då jag har varit där tidigare och har en historik där med Janne (Andersson) också. Om och när det blir får vi se, men först och främst så har jag ett kontrakt som går ut här med Norrköping, så vi får se vad som händer, säger han.

Han känner ännu att han har en del kvar att uträtta på planen.

- Jag tycker att det är jättekul att spela fotboll och har en stor hunger och brinner för det, så att så länge kroppen håller så vill man köra. Vi får se, det är många matcher kvar, så vi tar det när det kommer, säger han.

- Nej, någon gång kommer man att lägga av och sedan får man se när det blir, men jag vill spela fotboll och tycker att det är roligt. Det är bara att hoppas att någon vill ha dig också, fortsätter han.