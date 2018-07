Peking vill förlänga med mittbacken: ”Kan inte hålla på att sälja spelare hur som helst”

Den isländske mittbacken Jon Gudni Fjoluson anslöt till IFK Norrköping från Gif Sundsvall inför säsongen 2016 och har sedan dess varit given i Pekings startelva.

Efter säsongen går mittbackens kontrakt ut och på fredagen meddelar klubben att man vill förlänga kontraktet med mittbacken.

- Vi kan inte hålla på att sälja spelare hur som helst, utan vi vill förlänga med Jón. Vi är enormt nöjda med honom och hans utveckling här. Sen får vi se var det tar vägen, men så kan jag säga, säger IFK:s manager Jens Gustafsson till Norrköpings Tidningar.

I övrigt är Jens Gustavsson nöjd med den nuvarande truppen.

- Vi anser att vår trupp är så välbalanserad nu, och har väldigt stort förtroende för spelarna som är här och deras arbete för att nå en ännu högre nivå, och bli ännu bättre på att göra sitt bästa för laget. Då vill vi inte röra för mycket i den här truppen, säger han.

På lördagen möter Norrköping ett formstarkt Malmö FF på bortaplan och om laget tar poäng mot Skånelaget tar man sig upp på andra plats i den allsvenska tabellen.

