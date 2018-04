Pekings bakslag - stjärnan missar TFF-mötet: "Finns ingen oro"

IFK Norrköping-anfallaren David Moberg Karlsson, 24, har inlett säsongen starkt med tre mål och en assist på fem matcher, där han senast blev matchhjälte mot Sirius med matchens enda mål. Han blev dock i den 83:e minuten utbytt med en ömmande muskel, vilket resulterade i oro om han skulle bli tillgänglig till spel före söndagens match mot Trelleborg.

Nu bekräftar Jens Gustafsson att Moberg Karlsson lämnas utanför matchtruppen ihop med Ian Smith, som också haft skadeproblem, medan Simon Thern är tillbaka efter sjukdom.

- Vi har tagit ut en trupp, där Simon Thern finns med, men inte Moberg Karlsson och Smth. Simon hämtade sig starkt, säger han till Fotbollskanalen.

Däremot kan Gustafson lugna oroliga supportrar med att varken Moberg Karlsson eller Smith dras med allvariga skador och lär snart vara tillbaka i spel.

- Vi vill såklart ha alla spelare tillgängliga, men vi ahr levt i en tid där vi har varit ganska förskonade från både skador och skavanker förut, samtidigt som vi levt med ett par långtidsskador. Vi har haft det ganska okej när det gäller det, så för oss är det inte så konstigt att det kommer som en följd av tätt matchande. Vi tror och hoppas dock inte att det kommer att vara någon längre frånvaro för dem, säger Gustafsson.

Vad innebär det för er att Moberg Karlsson missar matchen?

- David har haft en utveckling som vi väntat på och inte någon som följt David och hans utveckling är förvånad över det. Han har varit alldeles fantastisk på sitt sätt att vara både på och utanför planen. Det råder ingen tvekan om att det är en mycket, mycket bra fotbollsspelare i väldigt bra form som inte är med, men vi har gjort en ganska så stark resa under de senaste åren, där vi både har förstärkt truppen med hjälp av spelare utifrån och sett till att vi ha jobbat med att utveckla de spelarna som finns i truppen och i akademin, så vi står oss ganska starka vid de här tillfällena. Det är en av anledningarna till att vi har den starka truppen som vi har, så det finns ingen oro, säger han.

- Ian har varit borta dels från förkylning och nu en liten grej, så vi förväntar oss också att han är tillbaka ganska snart. Han är en spelare som kommit in snabbt i det skandinaviska eller svenska sättet att vara och leva, så han har gjort en bra första tid för oss, säger han.

Vilka tankar går du in med till den här matchen?

- Det är en tuff match. Trelleborg har förvisso inte fått med sig resultaten som laget förtjänat, då de även gjorde en väldigt stark match mot Djurgården bland annat. Vi mötte dem ganska sent i en träningsmatch, vilket säkert gör att de vet lite vad som väntar dem mer än om vi inte spelat den matchen. Vi koncentrerar oss dock mest på vårt eget, där vi måste bemöta dem med ett starkt fysiskt spel och ett starkt försvarsspel, men även ett positivt förhållningssät gentemot varandra, säger han.

IFK Norrköping saknar sedan tidigare även David Mitov Nilsson och Andreas Blomqvist som lämnas utanför matchtruppen på grund av skadeproblem.

Matchen börjar under söndagen klockan 17.30 och sänds i C More.