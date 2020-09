Pekings nyckelduo uppges missa mötet med MFF

På söndag tar IFK Norrköping emot serieledaren Malmö FF i allsvenskan – och nu uppges viktiga spelare i Peking missa helgens möte med skåningarna.

Under fredagsträningen saknades spelare som Filip Dagerstål och Andreas Blomqvist. Dessutom klev Christoffer Nyman av under avslutningsövningen, plus att Rasmus Lauritsen inte deltog fullt ut.

- Det är lite halvrörigt med småskavanker som inte oroar på längre sikt men man behöver träna för att vara med fullt ut, säger Pekings manager Jens Gustafsson till NT.

Om Dagerstål säger Gustafsson följande:

- Han kunde inte ge 100 procent på träningen i torsdags, då är det bättre att han inte tränar i dag (fredag) så får vi se i morgon. Det är en massa olika saker, jag kan inte säga exakt. Jag vågar inte räkna med någonting. Det är ett så självklart frågetecken inför söndag i och med att han inte tränade i dag.

Nyman? Om anfallaren säger Gustafsson så här:

- Också ett frågetecken inför söndag. Vi får se hur han känner sig. Det är en liten ljumskgrej, men jag vet inte mer än så.

Däremot berättar Gustafsson att Lauritsen ska vara 100 inför matchen på söndag, desto osäkrare är det med Blomqvist. Klart är i alla fall att Christopher Telo inte kommer till spel.

Malmö toppar allsvenskan på 40 poäng, Peking är tabellfyra med sina 32 poäng.