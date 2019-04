Pekings smäll - Nyman ser ut att missa Dif-mötet: "Inte återhämtat sig"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Christoffer Nyman är tillbaka i IFK Norrköping. Men anfallaren har haft en tuff säsongsinledning och i de två senaste matcherna har han tvingats utgå.

Och nu ser han också ut att missa torsdagens möte med Djurgården. Precis som Jordan Larsson, som drog på sig ett rött kort i segern mot Falkenberg.

- Jordan är indisponibel efter sitt röda kort och "Totte" har inte återhämtat sig från sin smäll. Det är väl det vi vet idag och sedan är ganska många i truppen i övrigt uttagningsbara, säger Peking-managern Jens Gustafsson i en kommentar på klubbens hemsida.

Du ser torsdagens möte mellan Djurgården och IFK Norrköping på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:45.