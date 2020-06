Per Karlsson tangerade Tjernströms rekord

AIK-backen Per Karlsson, 34, anslöt redan under 1998 från moderklubben Vasalunds IF och har sedan dess, med undantag för utlåningar, varit en del av AIK. Karlsson gjorde i maj 2003 sin första A-lagsmatch med AIK mot BK Häcken i svenska cupen och har under flera år varit en viktig spelare i laget.

Nu är Karlsson även en rekordman i föreningen.

Karlsson spelade under söndagen från start mot Malmö FF på Friends Arena i allsvenskan och gjorde därmed sin 395:e match i karriären med AIK. Därmed har 34-åringen nu, ihop med klubbikonen Daniel Tjernström, gjort flest tävlingsmatcher av alla spelare i AIK:s historia. Tjernström hade tidigare rekordet ensam med 395 tävlingsmatcher i AIK-tröjan.

Karlsson har avtal med AIK över den här säsongen. Vid två tillfällen har han varit utlånad, till Väsby United under 2006 och till Åtvidabergs FF under 2007.