Per Karlsson uppges kunna missa derbyt - ska testas sent

När Janne Andersson tog ut sin svenska landslagstrupp tidigare i veckan var en av överraskningarna mittbacken Per Karlsson, AIK. Karlsson fick en plats då Victor Nilsson Lindelöf och Andreas Granqvist båda dras med skador.

Men nu har ”Pertan” själv skadekänning, det uppger Expressen under söndagen. Tidningen skriver att mittbacken under en period under den öppna träningen i går, inte tränade med övriga laget utan joggade vid sidan om. Det ska enligt uppgifter bero på en skadekänning och han kommer nu att testas sent in på avspark.

Startelvorna till derbyt släpps 14.00.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen, sändningen 14.30, och visas på C More Fotboll och streamat på cmore.se.