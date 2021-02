Persson hyllar löfte: "Kanske den största talangen jag tränat"

Albin Mörfelt, 21, gjorde i fjol tio mål på 28 matcher med IK Frej (numera Stockholm Talangfotbollsförening) i ettan norra. Det fick Varbergs Bois att agera och redan i november i fjol kom parterna överens om en gemensam framtid.

Mörfelt har i år fått gott om speltid under försäsongen och stod under lördagen för matchens enda mål i Bois träningsmatch mot Östers IF (1-0). Det var Hallandslagets första seger i år, och efteråt fick Mörfelt gott om beröm.

- Det är kanske den största talangen jag har tränat. Att han kommer att vara i startelvan och göra en hel del poäng räknar jag med, säger Varberg-tränaren Joakim Persson till Hallands Nyheter och utvecklar:

- Han har allt, ju. Han har tekniken, spelsinnet, farten, han är individuellt skicklig. Han har ett fruktansvärt tillslag, det såg vi på alla fasta i dag och plus målet han gör. Det är sällan man kan säga såhär - men han kan inte misslyckas att bli ett riktigt fotbollsproffs om han tar vara på sin talang.

Varbergs Bois blev inte kvalificerat för årets gruppspel i svenska cupen. I den allsvenska premiären i april ställs laget mot Mjällby AIF på bortaplan.