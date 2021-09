Perssons utspel: "Första riktiga förlusten på tio matcher"

Joakim Persson fortsatte sedvanligt att rotera i sin elva, när Varberg besökte Norrköping. Jämfört med elvan mot Häcken var det endast tre spelare som var kvar. Norrköping å andra sidan fick än en gång klara sig utan kapten Christoffer Nyman, som är skadad.

Men det var Norrköping som fick en drömstart. Endast 25 sekunder krävdes för att skytteligaledande Samuel Adegbenro skulle hitta mål. Han fick en fin träff på volley och bollen gick in vid bortre stolpen.

Det följdes dock upp av ett par chanser från Varberg, inte minst där André Boman var framme flertalet gånger. Och det skulle sedan komma en kvittering, från Victor Karlsson, som nickade in ett frisparksinlägg. Det var hans första mål i allsvenskan.

ANNONS

Efter en timme spelad kunde Norrköping återta ledningen, när vikarierande lagkaptenen Linus Wahlqvist förvaltade läget efter en frispark slagen av Jonathan Levi. Bara sekunder senare fick han också nicka undan en boll på egen målinje, efter ett skarpt läge från Varbergs sida. Resultaten 2-1 stod sig sedan till slutsignal och Norrköping har säkrat femte raka utan förlust.

- Tyvärr straffar de oss i dag men jag är sjukt stolt över killarna. Detta är egentligen första riktiga förlusten på tio matcher och det är Norrköping borta. Det är väl helt okej för att vara lilla Varberg, eller?, säger tränare Persson i discovery+ efter matchen, och refererar till domarmissen som föranledde Hammarbys segermål tidigare i veckan.

Utöver förlusten fick kvällen en tung avslutning för Varberg. Boman, som var stark offensivt under hela matchen, fick bytas ut skadad. Han ramlade och höll sig sedan om axeln. Persson kunde efteråt berätta att Boman tidigare har haft problem med just axeln och att det troligen rörde sig om den. En bår kördes in på plan men 19-åringen klarade av att gå av själv med stöd från läkarteamet.

ANNONS

Startelvor:

Norrköping: Jansson - Wahlqvist, Castegren, Agardius - Ishaq, Fransson, Khazeni, Skulason - Levi, Adegbenro, Björk.

Varberg: Mårtensson - Liljenbäck, Lindner, Zackrisson, De Brito - Le Roux, Winbo - Alfonsi, Boman, Karlsson - Johansson.