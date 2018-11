Petad i J-Södra – succé i Sundsvall: "Uppskattar verkligen tränarna"

Efter förra säsongen lämnade Jonathan Tamimi Jönköpings Södra för spel i Sundsvall. I Smålandslaget hade ytterbacken, som har ett förflutet i Hammarby, svårt att få speltid.

Ytterbacken fick mest agera inhoppare och gjorde 17 framträdanden under sin sista säsong i J-Södra. Men i Sundsvall har Tamimi varit given. Spel i samtliga 30 matcher under årets säsong, där han har svarat för sju målgivande passningar.

- Det har känts helt okej. Jag har försökt göra mitt absolut bästa för att bidra och hjälpa laget. Det har varit mitt fokus, säger 24-åringen till Fotbollskanalen.

Flytten från J-Södra till Sundsvall har varit ett lyft för Tamimi.

- Det är klart att man vill ha människor som tror på en runt omkring en, det är det viktigaste. Jag försöker inte att tänka på det som har hänt förut. Jag försöker leva i nuet och är jag uppskattar verkligen tränarna i Sundsvall som hjälper mig att bli bättre varje dag, säger han och fortsätter:

- Det är en miljö där man känner där man fått lära sig mycket. Det är mycket pushande från tränarna där de är väldigt positiva och vill att man ska göra sin grej. Det är en miljö där man känner sig trygg och vågar göra misstag för att sedan lyckas.

Under året har Sundsvalls huvudtränare Joel Cedergren assisterats av Ferran Sibila. Tidigare i november kom dock beskedet att Sibila lämnar Sundsvall.

- Det är jättetråkigt. Jag gillade honom både som fotbollstränare och som människa. En ödmjuk person som jobbade väldigt hårt för att vi skulle nå bra prestationer, säger Tamimi om Sibila.

Inför säsongen tippades Sundsvall att vara ett bottenlag. Men laget har överraskat stort och när årets allsvenska säsong summerades överträffade Medelpadlaget alla förväntningar. 44 poäng och en åttonde plats blev facit och efter succésäsongen ryktas flera spelare vara på väg bort. Men det vill Tamimi inte prata om.

-Det finns inte så mycket att spekulera i än så länge. Jag kan bara säga att det är väldigt bra spelare som är väldigt bra människor utanför planen. De har gjort bra ifrån sig, mer kan man inte säga. Det är svårt att spekulera i något som inte är klart.