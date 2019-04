Petad senast - nu saknas Ylätupa i AIK:s trupp

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Saku Ylätupa spelade från start i AIK:s två första matcher i årets allsvenska. Men i Solnalagets seger över Sirius satt finländaren på bänken hela matchen och under lördagen finns han inte med i AIK:s trupp mot Örebro SK.

Ylätupa anslöt till AIK från Ajax inför säsongen och har kontrakt med Solnaklubben över säsongen 2022.

Du ser lördagens möte mellan Örebro och AIK på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.

AIK:s trupp mot Örebro:

Daniel Granli, Per Karlsson, Panos Dimitriadis, Sebastian larsson, Enoch Kofi Adu, Rasmus Lindkvist, Chinedu Obasi, Stefan Silva, Karol Mets, Anton Salétros, Bilal Hussein, Tarik Elyounoussi, Daniel Sundgren, Budimir Janosevic, Heradi Rashidi, Magnar Ødegaard, Jack Lahne, Oscar Linnér, Henok Goitom