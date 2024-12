Petersson: "Där misslyckades jag"

Jörgen Petersson lämnar Kalmar FF - efter åtta år. Petersson har under de senaste fem åren agerat sportchef i Smålandsklubben med som bäst en fjärdeplats 2022, och tackar nu för sig efter årets nedflyttning till superettan.

Petersson tycker att det ligger rätt i tid - och med tanke på årets resultat - att lämna.

- I grund och botten har jag jobbat i Kalmar i åtta år, vilket är en lång tid, även om det har varit olika roller. Det har också varit olika under mina fem år som sportchef. Det var först en tuff tidsperiod med risig ekonomi, vilket vi lyckades ta oss ur och som förening mår man rättså bra i dag totalt sett. Om en förening sedan känner att den vill ha andra inriktningar får jag respektera det och sedan får föreningen ta det vidare, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Resultatet 2024 har samtidigt varit för svagt och för dåligt. Då tycker jag att de som har beslutsfattande roller, där jag är en av dem, bör öppna upp för att det kan ske förändringar. Om alla gör som man har gjort tidigare får man samma resultat som man har fått tidigare.

Petersson tycker inte att det var ett svårt beslut att lämna.

- Nej, inte sammantaget med bilden som föreningen målade upp kring vad man söker i rollen som jag hade. Då var det inte så svårt. Det sammantaget med resultatet, så blev det ganska enkelt till slut.

Är det ledsamt att lämna med tanke på årets nedflyttning?

- Det är mer ledsamt att det blev en nedflyttning än att jag lämnar. Var sak har sin tid. Däremot är det jävligt synd att vi inte klarade av att vara kvar. Om man tittar på verksamhetsplanen för 2022-2027 är det allra mesta avbockat redan 2024 sett till akademins inriktning, ekonomin och andra saker. Väldigt många saker har gått som vi har velat och bättre än så, säger han.

- Därmed är det ett misslyckande att vi ramlar ur och det är synd. Jag hoppas att det blir en kraftsamling med alla involverade, att man förstår hur starka tillsammans man kan vara om man får ihop alla saker. Det är ingen självklarhet att vara i allsvenskan, det finns det hur många bevis som helst på. Att ha varit i allsvenskan i 21 år är otroligt bra och jag vet inte hur många fler som har ett sådant facit, fortsätter han.

Petersson vill inte gå in på vad det är för inriktning som Kalmar vill ta framöver. Han sa samtidigt i helgen, till lokaltidningen Barometern, att han "har känt att förutsättningarna inte riktigt är som man skulle vilja att de ska vara för att gå in i ett nytt år". Vad det är för förutsättningar vill han heller inte prata mer om i dagsläget.

- Jag tycker att de jag har jobbat ihop med och föreningen ska svara på de frågorna mer än vad jag ska göra. Det är lätt att allt blir misstolkat om jag svarar. Det finns de som har det mer övergripande än vad jag har. Det är bättre att kolla med dem.

Till Barometern berättar Petersson däremot att han nyligen fick information av KFF om att föreningen söker ett annat ledarskap i rollen som sportchef framöver. Därmed känner han att det är omöjligt att fortsätta som sportchef i Smålandsklubben.

- Jag får acceptera, utan att hålla med om, det som presenterades mig, och jag respekterar självklart föreningens val av väg framåt, säger han till Barometern.

Enligt Barometern finns det även viss kritik, som har kommit fram i en utvärdering och undersökning som klubben gjort, gällande att det funnits ett "omodernt ledarskap och brist på att ge information".

- Om man får ett formulär dagen efter vi åkt ut allsvenskan som ges till spelare och ledare som kommer att få lönesänkningar eller inte ens kommer att få vara kvar. Vilka svar tror du att du ska få då? Jag fattar att man kan ha åsikter men i delar av det här känner jag inte alls igen mig. Jag har största respekt för folks åsikter men man kanske hade fått en mer nyanserad bild av detta om man valt när och hur frågan ställts, säger Petersson till tidningen och menar att han inte kan säga något om själva undersökningen, samt att alla beslut som sportchef har förankrats i sportgruppen.

Petersson tycker samtidigt i grunden att det har varit starka år i Kalmar resultatmässigt. Under hans år som sportchef blev det som bäst två sjätteplatser och en fjärdeplats 2022.

- Föreningen har gått från att vara i princip konkursfärdig i slutet av 2019. Sedan gjordes ett krafttag av styrelsen som satt då och jag tycker att det var ett jättebra jobb. Man tog tag i saker som verkligen behövde göras, och det fortsatte sedan under 2020. De flesta trodde nog att vi var körda, men med jävligt hårt arbete med många engagerade lyckades vi.

- När pandemin väl kom var vi rätt förberedda, då vi redan hade skurit mycket i organisationen och hade en ganska liten verksamhet. Återigen var det väldigt hårt jobb och vi gick vidare på ett bra sätt. Om man tittar på åren från 2019, så har vi slutat på plats 14, 14, sex, fyra, sex och sedan 15 i år. Det som avviker är att vi varit så pass bra som vi har varit under framför allt 2022. Den dagen som föreningen på något vis kan förstå att verksamheten i Kalmar, i den storlek som man är i om man inte växer väldigt, väldigt mycket, så är det fantastiskt bra att vara topp-tio i Sverige. När inte det räcker till för en del, så får man brottas om man inte är stark nog i sin identitet. Då blir det rätt tufft.

Petersson tycker att det är viktigt att det finns en förståelse för vad man är för typ av förening och lyfter fram att det var självklart att sälja nyckelspelaren Jacob Trenskow i somras till Heerenveen i Nederländerna.

- Jag tror att man först och främst måste veta vilka man är och var man tror att man kan ta sig någonstans. Det ska finnas en rimlighet i det, annars blir det hela tiden för många besvikelser. Om vi exempelvis tar in en Jacob Trenskow hösten 2023. Han har en höst på sig att anpassa sig och sedan får vi ett fantastiskt bra bud på sig sommaren 2024. Att vi då överhuvudtaget diskuterar om han ska säljas eller inte är inte bra. Det är självklart i de lägena att sälja den typen av spelare, annars har vi till slut ingen verksamhet. Så pass bra affärer är väldigt sällan man kan göra. När det blir tveksamt och vi inte blir enade i den bilden blir det jobbigt att hantera.

Petersson menar givetvis att han hade kunnat göra saker annorlunda, men är tydlig med att det var rätt beslut att exempelvis sälja Trenskow.

- Just i frågan om vi skulle behållit Trenskow måste man zooma ut. Jonathan Ring och Dino Islamovic var våra bästa offensiva spelare under hösten och Ring spelade inte allt under våren, då Trenskow spelade främst. Dino blev också betydligt bättre under hösten. Sedan kan man titta på poängsnittet med och utan Trenskow som en relevant del, säger han och fortsätter.

- Vi hade också samma diskussioner när Mileta Rajovic lämnade, om det var rätt att sälja honom under sommaren. Mileta var fantastiskt bra under våren, men vi blev ännu bättre under hösten. I efterhand kan man säga att det är si eller så, men om det finns en bild i en förening om att vara en säljande klubb och göra affärer som måste göras för att skapa ett eget kapital, så är det egentligen inte en fråga. Särskilt så länge man fortsatt har en ganska så bräcklig ekonomi som Kalmar FF har.

Petersson är även självkritisk till sitt arbete med truppen 2024.

- Det är jag varje dag, kring varje beslut (självkritisk). Även om man förankrar det med flera, så finns det alltid en tveksamhet. Det viktiga är när man tar ett beslut, att det känns rätt och att man förankrar det med rätt personer och att rätt personer är informerade. Då har man något att stå bakom i beslutet. I efterhand missade jag en del i personligheterna i spelartruppen.

- Vi hade ganska många spelare som är ganska tillbakadragna, på gränsen till introverta. Tidigare har vi haft spelare som varit väldigt viktiga i gruppen, som Nahom Netabay och David Olafsson. Det är något man kan missa vad det betyder för gruppen och framför allt när det tar emot lite. De gick inte att behålla nu, då de inte ville förlänga, men jag skulle kanske sökt mer på personlighet på en del spelare in. Där misslyckades jag från min sida.

Petersson kommer framöver ha en överlämning till kollegor i KFF, men är samtidigt öppen för ett nytt jobb inom fotbollen.

- Jag kommer inte sluta arbeta. Jag får lyssna, då det har varit några som frågat varje år. Jag har sagt att jag inte har velat diskutera då, men nu är jag i ett annat läge. Jag kommer att lyssna och sedan får vi se vad som händer.

Nyligen uppgav Aftonbladet att IFK Värnamo hoppas göra klart med Petersson den närmaste tiden. Vad Petersson kan säga om en potentiell flytt till Värnamo i dag?

- Ingenting. Jag följer till viss del ryktena som sägs och sprids och jag kan väl konstatera att det inte är så mycket som stämmer. Det som sker kommer att ske. Nu är skillnaden att jag är tillgänglig på en arbetsmarknad som inte är så stor. Jag får se hur det påverkar min situation.