Planstormare på Tele2 Arena - matchen blev pausad tillfälligt

Djurgårdens IF tog under söndagen emot Varbergs Bois på Tele2 Arena i allsvenskan. I början av andra halvlek blev matchen pausad tillfälligt, då två åskådare tog sig in på planen.

Ordningsvakter kom snabbt till undsättning och bar iväg den ena åskådaren, vilket gjorde att spelet kom igång igen efter ett par minuter.

Tidigare i veckan tog sig även en åskådare in på planen under cupfinalen mellan Hammarby IF och Malmö FF på Tele2 Arena i Stockholm.