Polisens arbete mot pyroteknik fortsätter - ”nya” villkor 2020: ”Konkreta åtgärder”

Polismyndigheten och supportergrupperingar har under 2019 varit i konflikt. Polismyndigheten har arbetat mer aktivt än tidigare, utifrån den så kallade ”villkorstrappan”, för att stävja brott och bland annat få bort pyroteknik från fotbollsläktare, vilket under året har mötts av protester på flera arenor. Samtidigt har även en del klubbar varit kritiska till några av Polismyndighetens villkor i tillstånden för att få arrangera matcher i exempelvis allsvenskan och svenska cupen.

Djurgården överklagade i mars i år ett av polisens villkor för mötet med Hammarby i svenska cupen. Villkoret gällde att Djurgården som anordnare ansvarar "för att pyrotekniska varor inte kan föras in på arenan/idrottsanläggningen". Det har varit ett återkommande villkor för flera klubbar under förra säsongen. Djurgården fick först avslag i Förvaltningsrätten, men sedan rätt i Kammarrätten.

”Även om det är tydligt vilket resultat som eftersträvas så framgår det inte av villkoret eller av Polismyndighetens beslut i övrigt vilka konkreta åtgärder som Djurgården förväntas vidta för att uppnå det önskade resultatet. Det går inte heller att utläsa vad som skulle kunna anses utgöra en överträdelse av villkoret. En bedömning av om de åtgärder som har vidtagits varit tillräckliga kommer att göras först i efterhand”, skrev bland annat Kammarrätten i domen.

”Djurgården har till följd av detta inte kunnat bedöma de konkreta konsekvenserna av villkoret. Enligt kammarrätten uppfyller därför inte det överklagade villkoret det krav på tydlighet som bör ställas på ett villkor som meddelas med stöd av 2 kap. 16 § ordningslagen. Villkoret att anordnaren ansvarar för att pyrotekniska varor inte kan föras in på arenan/idrottsanläggningen ska därför upphävas”.

Djurgårdens evenemangsansvarig Mats Jonsson uttalade sig för Fotbollskanalen om att han ser utfallet av ärendet som en seger, då han framöver vill se att villkor formuleras annorlunda. Han menar därmed att det numera, i och med domen, inte går att använda ”effektvillkor”, i stället mer handlingsdirigerande villkor eller förslag på åtgärder, vilket han tycker är bra.

I år skrev Polismyndigheten enbart att en anordnare ansvarar för att pyroteknik inte tas med in på en arena och syftar därmed till målbilden, vilket kan kallas för ett ”effektvillkor”. Framöver blir det däremot i stället, i enlighet med Kammarrättens dom, en ny typ av villkor som är mer handlingsdirigerande, vilket innebär att Polismyndigheten ger direktiv alternativt sätter upp åtgärder för hur en anordnare ska arbeta för att inte pyroteknik förs in på läktare. Tidigare hade anordnaren fritt spelrum i det arbetet, medan Polismyndigheten såg till resultatet. Nu förändras därmed det arbetssättet till 2020.

Hur tänker då Polismyndigheten, som inte valde att överklaga Kammarrättens dom, kring det?

Caroline Falk, projektledare på polisens rättsavdelning, berättar nu att även Polismyndigheten är positivt inställd till domen.

- Kammarrättens dom blir en rättskälla, så det blir något vi måste förhålla oss till när det gäller hur vi formulerar villkor. Det är det som Kammarrätten har uttalat sig om. Från polisens sida ser vi väldigt positivt på att vi får ett avgörande och att frågan prövas av en domstol, så att vi får ledning för hur vi ska tillämpa den här lagstiftningen. Det behöver vi ju och därmed ser vi positivt på det här avgörandet, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi valde ju också att inte överklaga domen och det är framför allt för att vi tycker att den är tydlig och klargörande och därför ser vi ingen anledning att ifrågasätta domstolens bedömning. Under säsongen 2020 kommer vi att fortsätta vårt arbete med aktiv och proaktiv villkorsgivning för att komma tillrätta med ordningsstörningar vid fotbollsevenemang.

Falk ser nu att Polismyndigheten måste bli mer handlingsdirigerande i vissa tillstånd till 2020, även om det inte är klart hur ett nytt villkor kan se ut då för exempelvis att pyroteknik inte får föras in på arenor. Myndigheten arbetar just nu med det.

- Kammarrätten har uttalat att våra villkor måste uppfylla ett tydlighetskrav och att de måste vara handlingsdirigerande för arrangören. Det är det som Kammarrätten uttalar och exakt vad det innebär konkret bereds fortfarande inom myndigheten. Det är för tidigt att uttala sig om. Vi håller på att försöka konkretisera det just nu. Det är för tidigt att svara på, men att det kommer att påverka och att vi kommer att bli tydligare och mer handlingsdirigerande har Kammarrätten slagit fast.

Innebär detta att ni kommer bygga villkoren på mer konkreta åtgärder framöver?

- Under säsongen 2019 har vi valt att föreskriva villkor som har varit tydliga i avseende till vilket resultat eller vilken effekt som eftersträvas med ett visst villkor, men bedömningen av vilken åtgärd som har behövt vidtas för att uppnå det här resultatet har vi överlämnat till arrangören för att få ett fritt utrymme där. Det är så villkoren har varit utformade, ett krav på resultat eller effekt i stället för en viss åtgärd, men i och med Kammarrättens avgörande står det nu klart att villkor som är utformade så enligt Kammarrätten, i varje fall just det här kravet, inte uppfyller kravet på tydlighet och är tillräckligt handlingsdirigerande för arrangören. Då efterlyser man helt enkelt konkreta åtgärder. Det är klart att det blir en följd och det måste vi förhålla oss till. Vi ser positivt på det här och det ger ledning för hur vi ska jobba vidare med frågan. Just villkor är inte så prövat av domstolen, så det behövs avgöranden för att vi ska få lite ledning kring hur vi ska tillämpa lagstiftningen.

Därmed blir det nu möjligen lite mer arbete för Polismyndigheten med att sätta upp konkreta åtgärder för hur en arrangör exempelvis ska arbeta för att pyroteknik inte förs in på arenor.

- Vi har, från arrangörens sida, sett det som något positivt att man kan vara med och vara kreativ i att komma tillrätta med de här ordningsstörningarna och föreslå åtgärder. Det hade vi lämnat en öppning för till arrangören, men i och med det här överklagandet och domstolens avgörande med anledning av det har vi ju blivit hänvisade till att ställa oss på den andra foten med att vi ska vara mer handlingsdirigerande, tydliga och även ge konkreta åtgärder. Det är två sätt att se på det och vi har kört på det första under den föregående säsongen med fokus på resultat och effekt, där arrangören fick fylla i vilka åtgärder man trodde på, men nu är det ändrat.

Polismyndigheten har ännu inte hunnit utvärdera arbetet med vad som har fungerat bra och mindre bra kring tillståndsgivningen och villkorstrappan för 2019, då den utvärderingen är påbörjad, men först kommer avslutas någon gång efter årsskiftet. Däremot står det klart att Polismyndigheten kommer att arbeta på liknande vis under 2020 som under 2019.

- Att vi kommer arbeta med villkorsgivning och en fortsatt aktiv och proaktiv villkorsgivning vid evenemang är klart. Det kommer vi att göra under säsongen 2020, men hur konkret vi kommer att tillämpa Kammarrättens dom är inte riktigt utrett. Det bereds fortfarande, men att vi kommer att jobba med villkor även under 2020 är klart. Vi har lagstiftningen att förhålla oss till och den har inte ändrats.

En del klubbar och supportrar har upplevt att Polismyndigheten har varit mer offensiv i år än tidigare i den här frågan. Kommer det vara lika ”offensivt” nästa år?

- Det är svårt för mig att svara på. Vår inställning är såklart att vi ska ha trygga, välkomnande och säkerhetsavstämningsfulla fotbollsevenemang som alla besökare vill komma till och där alla ska känna sig trygga och välkomna. Sedan är vår inställning också att pyroteknik är farligt och olagligt och att det ska bort från våra arenor. Det är farligt att bränna en bengal i ett euforiskt publikhav. Det är en säkerhetsrisk och vi kommer att jobba på med villkorsgivningen under 2020 också, säger Falk och fortsätter:

- Vi kommer att behöva förhålla oss till Kammarrättens dom kring hur vi ska tillämpa den mer konkret och vi kommer att vara mer tydliga då i avseende till inte bara vilket resultat som ska uppnås, även kring vilka konkreta åtgärder som ska vidtas. Vi kommer att bli mer precisa och handlingsdirigerande i våra villkor. Vi kommer också att arbeta vidare med samverkan med arrangörer, förbundet och supportrar. Vi har en dialog med alla parter som kommer att fortsätta, samtidigt som vi också kommer att uppmana arrangörer och förbundet att ta den viktiga rollen de har med att vara kreativa och jobba med oss i det här och med att komma med lösningsförslag kring hur vi ska komma till rätta med ordnings- och säkerhetsläget som ibland eller rätt ofta inte alls är bra.