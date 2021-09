Polisens förslag till SvFF: "Brinner inga bengaler där"

Polismyndigheten kallade till pressträff under tisdagen för att berätta om myndighetens arbete med idrottsrelaterad brottslighet. Stefan Hector, chef för operativa enheten på Noa, öppnade då för att svensk fotboll skulle kunna ta efter Uefa i frågan om pyroteknik.

Hector menar att det inte används särskilt mycket pyroteknik i europeiska turneringar, då det finns ett sanktionssystem med ekonomiska och sportsliga sanktioner som följd av att supportrar använder pyroteknik. Det borde Svenska Fotbollförbundet och de svenska klubbarna titta på, menar han.

- De av er, som har följt Uefa, kan konstatera att det inte brinner några bengaler där. Vår analys är att det är beroende på att det finns sanktionssystem inom förbunden. Det kan vara ekonomiska och sportsliga sanktionssystem. Någonstans dithän skulle Sverige också kunna ta sig med ett ansvarstagande från klubbar och förbund, säger han under pressträffen.

Hur ser du att SvFF och Sverige skulle kunna ta efter Uefas sanktionssystem?

- Jag ska säga att jag inte har djup insikt i funktionaliteten i andra länder, men där vi står och kanske konstaterar att villkor kanske är ett trubbigt verktyg att komma till rätta med bengalbränningar, så finns det kanske andra lösningar i Europa, där idrotten själv har sanktionssystem. Det kan vara ekonomiska sanktionssystem, men även sportsliga sanktionssystem, säger Hector och fortsätter:

- Jag tror att det vore bättre att idrotten själv tog ansvar för en del av åtgärderna för säkra arrangemang än att man som myndighet ska bära hela det ansvaret. Jag säger inte att det är perfekta modeller, men de är nog väl värda att titta på. Kanske inte i första hand från polisens sida, utan från olika nationella entiteter för idrott.

I europeiska turneringar har det dock använts en hel del pyroteknik genom åren.

Malmö FF har exempelvis bötfällts av Uefa för att supportrar använt pyroteknik i Europa. Under 2019 fick MFF böter för pyroteknikanvändning och inkastade föremål under hemmamötet med Chelsea i Europa League. Under 2018 fick MFF också böter för att supportrarna använde pyroteknik under bortamötet med Midtjylland i kvalet till samma turnering. I november 2019 delade dessutom Uefa ut böter och en villkorlig dom till MFF för pyroteknikanvändning och inkastade föremål under gruppspelsmötet med FC Köpenhamn i Europa League. Konsekvensen av fortsatt pyroteknikanvändning var att stänga Stadions norra läktare.

Så sent som för två veckor sedan tog även Slavia Prag emot Union Berlin i Europa Conference League-gruppspelet och då användes en mängd pyrotekniska pjäser på arenan.

Det har ju varit pyroteknik ändå på matcher i Uefas turneringar - trots att det finns ett sanktionssystem. Kan man vara säker på att det leder till en förbättring?

- Man kan inte vara säker på någonting, men utifrån att det är ett komplext system får man vara beredd att titta på andra lösningar och pröva andra lösningar för att se om de fungerar här hos oss. Man får, i en tillvaro som är komplex, lov att pröva sig fram. Det gäller polisen och förmodligen andra aktörer också.