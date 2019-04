Positiva besked för Djurgården - flera spelare kan göra comeback mot Peking

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

På senare tid har Djurgården haft problem med skador och sjukdomar. Men till mötet med IFK Norrköping på torsdag börjar det ljusna i Dif-truppen.

På sin hemsida ger Djurgårdens naprapat Christian Andersson en lägesrapport där det framgår att bland annat Jacob Une Larsson, Jonathan Ring och Jonathan Augustinsson är tillbaka och aktuella för spel mot Peking.

Däremot är Aslak Fonn Witry inte redo för spel och om Elliot Käck kan medverka i torsdagens möte återstår att se.

Du ser mötet mellan Djurgården och IFK Norrköping på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:45.