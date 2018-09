Positivt skadebesked för Pekings ytterback: "Aktuell för spel i helgen"

IFK Norrköping tog tre viktiga poäng mot AIK i den allsvenska toppstriden. Efter två mål av Simon Thern kunde Östgötalaget avgå med segern.

I slutet av matchen åkte man dock på en smäll. AIK:s Rasmus Lindkvist testade avslut från distans och träffade Ian Smith i hemmalaget.

- Det var inte skönt. Jag vände mig om och bollen kom direkt, det var inget jag kunde göra något åt. Det jag var glad för var att det var ett farligt skott som jag täckte, säger Smith till Norrköpings Tidningar.

Efter smällen lade sig Smith ner och han kunde inte fortsätta spela. Han fick ledas ut med läkare vid sidan, men det är ingen större fara med costaricanenen.

- När det hände kändes det väldigt konstigt. Jag fortsatte i 20 sekunder, men sedan kände jag mig så svag att jag fick lägga mig ner. Man måste ta hand om sådana här saker, man vet aldrig men nu är det inga problem. Allt känns bra igen.

I veckan har Smith rehabiliterat sig och enligt Norrköpings idrottsskadeterapeut Dale Reese ska ytterbacken kunna vara redo för helgens möte med Dalkurd.

- Han gjorde steg fem idag (på hjärntrappan). Imorgon ska han köra fotboll utan kontakt. Possession och allt det där. Sedan är det kollektiv träning efter det. Om det inte blir några bakslag är han aktuell för spel i helgen.

