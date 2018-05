Potter om uppgifterna kring Swansea: "Bara spekulationer"

Östersunds-tränare Graham Potter har vid ett flertal tillfällen kopplats ihop med tränaruppdrag på de brittiska öarna. Bland de klubbar som uppgetts som möjliga destinationer finns Southampton, West Bromwich – och framför allt Swansea.

Wales-klubben riskerar degradering till The Championship och så sent som under torsdagen rapporterade Wales Online att Potter var aktuell att ersätta Carlos Carvalhal på tränarbänken.

Potter själv säger till Östersundsposten att han inte hört något.

- Nej, det är bara spekulationer. De har fortfarande en tränare så jag vet inte riktigt var det kommer från, säger han till ÖP.

- Det har ryktats om ett par klubbar den senaste tiden. Men ur mitt perspektiv så är jag lycklig här och fokuserar på vad jag gör här.