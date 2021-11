Pressen har varit stor på stjärnduon: "Mer än vad två nya spelare skulle få i något annat lag"

Det har varit en tung säsong i allsvenskan för Örebro, som har lett till att laget kommer spela i superettan nästa år. Med tre omgångar står det klart att ÖSK inte längre kan ta sig över nedflyttningsstrecket.

Men i somras fanns det i allra högsta grad hopp om att kunna vända den negativa trenden. Inte minst när klubben värvade både Nahir Besara och Jiloan Hamad. Nu, med facit i hand, är den förstnämnda långt ifrån nöjd med hur hösten har sett ut.

- Man kanske hade lite för hög bild av sig själv också, att man skulle kunna göra mer än vad man har gjort. Jag har gjort en del poäng och så men, ja, jag önskar att jag hade kunnat göra mer och rädda ÖSK kvar i allsvenskan, men tyvärr, säger Besara.

Under våren följde han laget och när återkomsten var klar hoppades han att hans eget och Hamads intåg skulle kunna höja prestationerna från laget.

- Man hade trott att det inte klickade riktigt (i spelet) och att vi skulle vara de sista bitarna för att få det att klicka men det gjorde vi inte, tyvärr.

Efter att ha sett laget spela under våren, hade även Hamad liknande tankar som sin lagkamrat, om att kunna komma in i laget och få spelet att lyfta. Men att komma in som ny i det läget har medfört en del press, både från dem själva och utifrån.

- Jag förstår var pressen kom ifrån och jag tror både jag och Nahir har den pressen själva. Jag har alltid haft den målsättningen att jag ska komma in och göra det bra. Sedan har det kanske blivit stor press spelmässigt, mer än vad två nya spelare skulle få i något annat lag.

Att komma in ett nytt lag och förväntas göra det bra från dag ett, är långt ifrån enkelt, menar Hamad. Han är van vid att det krävs en inkörningsperiod innan alla delar sitter.

- Man behöver slussas in sakta och ha förståelse för att vi kommer inte komma in och ha den här relationen med alla andra spelare. Det är en process som tar tid, vilken klubb jag än har varit i, de första tre-fyra månaderna har varit att hitta sig själv, hitta lagkamraterna och sedan explodera. Den tiden har vi inte haft, och då har det blivit smäll på smäll. Jag ville gå in och lyfta men det har inte funkat av olika anledningar, säger han besviken Hamad.