Prodell tror på bra säsong i ÖSK: "Känner mig redan som hemma"

Efter förra säsongen erbjöd Elfsborg inte Viktor Prodell något nytt kontrakt. I vintras valde han att skriva på för allsvenska konkurrenten Örebro SK, där han har kontrakt över säsongen 2020.

Örebro var nyss på träningsläger i Dubai. Där spelade Prodell bara 15 minuter under lagets två matcher, men fick ändå beröm av tränaren Axel Kjäll.

- Han har visat mycket på träningar och jag tycker att han visar på det korta inhoppet i dag att han är väldigt duktig, sa ÖSK-tränaren till Fotbollskanalen då.

Prodell själv trivs i sin nya klubb och menar att en anledning till att han valde att skriva på för ÖSK var just tränaren Kjäll.

- De visade att de ville satsa på mig. De trodde på mig och det kändes rätt direkt. Jag gillar hur de spelar och jag hade ett bra snack med tränaren och det kändes bra direkt, säger anfallaren till Fotbollskanalen.

På frågan vad det är han gillar med ÖSK:s sätt att spela fotboll svarar han:

- De spelar sitt spel med bollen längs backen. De spelar en snabb fotboll. Det är bara positivt.

Vad har du för egna ambitioner och mål med säsongen?

- Just nu håller jag på att komma in i laget och jag känner mig redan som hemma. Målet är hjälpa laget så mycket som möjligt med det jag kan.

Förra säsongen svarade Prodell för fyra mål i allsvenskan, men ännu finns inget mål uppsatt kring hur många mål han siktar på att göra i år.

- Nej, det finns inte. Om jag kan göra några mål och hjälpa laget är det bara positivt.

Örebro som helhet, vad kan man ha för förväntningar på er?

- Vi är ett starkt lag tycker jag. Vi spelar en bra fotboll och jobbar hårt varje dag.

I helgen inleder Prodell och hans ÖSK årets tävlingssäsong när svenska cupen sparkar igång. Örebro spelar i grupp H och i första matchen möter man Gais på hemmaplan.

Du ser lördagens möte mellan ÖSK och Gais på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.