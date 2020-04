Prognos: Allsvenska lagens tålighet utan publik - tio klubbar klarar sig inte året ut

Klubbarnas likvida medel (kassa) per 31 december 2019:

1. Malmö FF - 216,4 mkr

2. IFK Norrköping - 50,2 mkr

3. AIK - 46,1 mkr

4. BK Häcken - 40,4 mkr

5. Djurgårdens IF - 24,1 mkr

6. IF Elfsborg - 20,6 mkr

7. Hammarby IF - 12 mkr

8. IFK Göteborg - 8,7 mkr

9. IK Sirius - 8,6 mkr

10. Kalmar FF - 4,4 mkr

11. Mjällby AIF - 3,3 mkr

12. Varbergs Bois - 3,1 mkr

13. Falkenbergs FF - 2,9 mkr

14. Örebro SK - 2,4 mkr

15. Helsingborgs IF - 1,3 mkr

16. Östersunds FK - 0,6 mkr

Källa: Expressen