Protest från AIK:s och Bajens supportrar - tio tysta minuter inleder derbyt

På söndag är det derby mellan AIK och Hammarby. Då kommer båda lagens supportrar att vara tysta i tio minuter, som en protest mot polisens agerande för att få bort pyrotekniken från fotbollsarenor runt om i Sverige.

I ett öppet brev, som underteckans samtliga supportergrupperingar från AIK och Hammarby, står det bland annat:

"När AIK och Hammarby möts på söndag kommer derbyt att inleda med tio tysta minuter från båda klackarna i en protest mot polisens "villkorstrappa", vilket är namnet på den eskalation av tvångsåtgärder man nu genomför mot de allsvenska klubbarna och som på sikt hotar att helt döda svensk fotboll".

Ordföranden i ASK, Elvira Eriksson, utvecklar protestbeslutet för Fotbollskanalen:

- Det har med de senaste månadernas konflikt med polisen att göra kopplat till den här villkorstrappan, där de använder sig av metoder som slår mot breda supportergrupper.

- De säger att de vill komma åt bengalerna, men många av de steg de använder har ingen effekt överhuvudtaget mot detta och vi är oroliga över vilka effekter deras metoder kan få.

Vad hoppas ni att det ska få för effekt?

- Framför allt hoppas vi att alla som går på matchen förstår vad en eskalering av den här villkorstrappan betyder. Polisen har sagt tydligt och klart att tomma läktare är ett alternativ i framtiden och vi vill visa effekten av hur det då skulle bli.

Hur kommer stämningen att påverkas?

- Jag tror att man verkligen kommer uppleva den verkliga kraften av de verkliga supportrarna.

När Fotbollskanalen frågar Eriksson om hur det praktiskt kommer gå till med tifoverksamheten i matchen är hon förtegen och svarar ”det får du se”.

Dessutom utesluter ordföranden inte att protestmetoden i derbyt kan komma att upprepas.

- Det återstår att se. Förhoppningen är att polisen ska ta sig samman och ta upp den framgångsrika dialog som vi haft tidigare.

Du ser söndagens möte mellan AIK och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.