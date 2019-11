Provtränar med AIK - öppnar för avtal: "Utesluter ingenting"

AIK meddelade tidigare under tisdagen att förre Häcken-mittfältaren Rasmus Schüller, 28, framöver kommer att provträna med klubben. Schüller tillhörde under 2016 Hisingeklubben, men lämnade sedan för spel i Minnesota United, med utlåning under andra halvan av 2017 till HJK Helsingfors, och är nu klubblös.

- Det var bra att jag fick en chans att träna med AIK innan årets sista landslagsläger då min klubbsäsong redan tagit slut, säger Schüller till Yle och menar att AIK möjligen kan vara nästa klubbadress i karriären.

- Jag utesluter ingenting, fortsätter han.

Schüller har 39 A-landskamper för Finland på meritlistan. Under förra sejouren i allsvenskan gjorde han ett mål och fem assist på 18 matcher för Häcken.