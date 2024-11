Quirino förbryllar fortsatt Dif-profil: "Något skumt - måste få reda på allt innan jag dör"

Ett av många ämnen som Tommy Jacobson tar upp i sin nya bok Pengarna eller livet, som är skriven med hjälp av journalisten Malin Roos, är en gåta som han funderat på länge. Den om vad som hände när hans Djurgården värvade in den brasilianske ungdomslandslagsmannen Thiago Quirino inför säsongen 2006.

I boken beskriver Jacobson hur han in i det längsta trodde att det skulle lossna för floppen, som senare fick säljas till Japan i en stor förlustaffär.

"Jag hade själv varit med på Djurgårdens träningsläger på Kanarieöarna och sett Thiago Quirino da Silva provspela när vi köpte den 21-årige brasilianaren från Atlético Mineiro för sammanlagt en miljon dollar. Den spelare jag sett ösa in mål på Gran Canaria hade dock få likheter med den version av Quirino som kom till allsvenskan. Väl i Stockholm var det inget som fungerade för brassen. Pressen på honom blev för tuff när det gick tungt under matcherna. Vi gjorde allt för att han skulle lyckas; flickvänner flögs till Sverige, hans mamma fick komma och bo i Stockholm en period och kompisen Enrico köptes in. Likväl hamnade han på något sätt ändå ständigt utanför", skriver Jacobson.

Redan i Fotbollskanalens Olof Lundhs bok Allsvenskan enligt Lundh, som släpptes 2018, berättade Jacobson om att han misstänkt att Djurgården blev blåst i Quirino-affären. Att man helt enkelt fick fel spelare.

- Jag undrar om det var den riktige Quirino som kom till Sverige. Den spelare jag såg på Kanarieöarna var något helt annat. Jag tror fortfarande det var fel spelare som kom till oss. Jag inser att det låter konstigt, men den spelare jag såg i träning hade dödat i allsvenskan och öst in mål, sa Jacobson i boken.

Agenten Roberto Tiburcio var dock tydlig i samma bok om att det var rätt spelare som Djurgården fick. Problemet, enligt honom? Att Quirino var dålig.

- Det var samma spelare. Han var dålig. Så enkelt är det. Av någon anledning såg de inte det på Kanarieöarna. Varför vet jag inte. Det gjordes inte en ordentlig bedömning av honom. Av alla spelare jag sålt till Sverige var han nog den sämste, sa Tiburcio.

I dag tror inte Djurgårdens tidigare ordförande och investerare, som engagerade sig i klubben från millenniumskiftet fram till 2013, lika starkt på att det var fel spelare som dök upp i Sverige. Men han känner ett behov av att få reda på hela sanningen kring vad som egentligen hände.

Jacobson upplever att det finns någon del i berättelsen om Quirino som han inte lyckats förstå.

- Det är en av de stora grejerna som jag måste ta reda på innan jag dör, säger 66-åringen till Fotbollskanalen.

Entreprenören och finansmannens hopp i jakten på ett svar är Jesper Norberg, som jobbade som agent när Quirino värvades av Djurgården och som var en del av övergången.

- Jag snackade med honom någon gång och sa: "Jag måste få veta vad som hände med Quirino". Jag var ju själv nere på Kanarieöarna och såg honom spela. Nu är jag inte någon fotbollsexpert men han var jävligt skicklig, säger Jacobson.

- De ville ha en miljon dollar för honom och för oss var det jättemycket pengar. Men jag sa: "Okej, vi tar honom".

Han fortsätter:

- Sen kom det en helt annorlunda spelare till Stockholm. Han höll ju inte allsvensk klass. Helt seriöst så misstänkte jag ett tag att det var någon annan spelare som kom till oss. Att det inte var Quirino.

- Jesper har sagt någon gång att han kastade ur sig att Quirino kostade en miljon dollar och att jag var så jäkla dum som nappade så att han sålde för det. Det var jävligt roligt sagt.

Och Jacobson tror att Norberg kan veta mer än vad han själv gör.

- Han har sagt till mig att när han kommer till Stockholm så ska vi ta några bärs och så ska han berätta historien om Quirino. Så det finns en historia bakom det här.

Som du inte känner till?

- Ja, som jag inte känner till.

- Jag måste få reda på vad som hände. Det är något skumt med den här historien.

Det var inte bara att han spelade bra på Kanarieöarna?

- Det kan ju ha varit det men eftersom Jesper sagt att han ska berätta en historia om det så är jag jäkligt nyfiken, säger Jacobson och skrattar.