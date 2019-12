Räddade ÖFK ur krisen - ser inte ut att fortsätta: "Inte varit min ambition"

I mitten på september klev Lennart Ivarsson in som tillförordnad vd i Östersund. Under Ivarssons styre fick klubben ordning på sin ekonomi, men nu ser han ut att lämna. - Jag är här för att försöka ge det här den kortsiktiga injektionen, säger han till ÖP.

Martin Johansson valde att lämna sin post som vd i Östersund och in klev då Lennart Ivarsson i mitten på september. Den tillförordnade vd:n fick i uppdrag att hjälpa klubben upp ur den djupa ekonomiska krisen. ÖFK fick sin elitlicens indragen och hotades av tvångsdegradering, men i måndags kom beskedet att klubbens överklagan fick gehör. Östersund kommer därmed att spela i allsvenskan 2020.

En punkt som hade stor betydelse i överklagandenämndens beslut var ett sponsoravtal som ÖFK hade med ett utländskt bolag, ett avtal som Licensnämnden betraktat som förfallet.

"Licensnämnden har felaktigt uppfattat att intäkten om 15 MSEK avseende sponsring från utländskt bolag förföll till betalning den 31 oktober 2019. Det utländska bolaget har skriftligen bekräftat sin bundenhet av sponsringsavtalet mellan bolaget och ÖFK samt att betalning kommer att ske till Föreningen", skrev överklagandenämnden i sitt beslut. Hur avtalet var utformat vill inte Lennart Ivarsson kommentera.

- Vad enskilda avtal gäller, eller med vilken motpart, kan jag inte kommentera, säger han i en intervju med ÖP.

Ivarssons egen framtid i Östersunds FK är osäker.

- Det är inte spikat i sten, de delarna. Det är några månader kvar på mitt kontrakt. Men det innebär ju inte att tjänsten upphör, utan klubben behöver naturligtvis ett tryggt ledarskap framöver, säger han.

På frågan om han kan se sig i föreningen på längre sikt svarar Ivarsson:

- Det har inte varit min ambition. Jag är här för att försöka ge det här den kortsiktiga injektionen. So far, so good.