Radetinac fick kritik - ställs nu mot MFF igen: ”Vissa uttalade sig lite väl hårt”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Djurgårdens kantspringare Haris Radetinac hamnade under förra hemmamötet med Malmö FF i fokus. Radetinac stämplade Arnor Traustason, som tvingades till byte, medan Djurgården-spelaren fick vara kvar på planen när matchen slutade 1-1. Radetinac blev efter matchen hårt kritiserad för stämplingen och gick senare ut med att han skrivit till islänningen och bett om ursäkt. Däremot fick han aldrig något svar tillbaka från MFF-spelaren.

- Jag förklarade hela grejen och skrev att jag hoppades att allt skulle gå bra, sa Radetinac till TT enligt Fotboll Sthlm.

Nu, lite mer än en månad senare, ställs Radetinac och hans Djurgården under söndagskvällen mot Arnor Traustason och Malmö FF igen. Då funderar inte Radetinac över stämplingen eller mottagandet som väntar honom på Stadion.

- Jag tänkte på stämplingen den dagen och hoppades att inget var allvarligt. Jag fick sedan höra att det inte var allvarligt och efter en dag släppte jag det. Det som har hänt har hänt. Det går inte att gå tillbaka i tiden, säger Radetinac till Fotbollskanalen.

Radetinac berättar att han känner att stämplingen var ful, men att den förstås inte var avsiktlig och att han är glad över att Traustason åter spelar matcher igen.

- Efter att jag kollade på bilderna, så kändes det som en ful stämpling, men jag vet att det inte var avsiktligt och det viktigaste för mig är att jag vet att det inte var avsiktligt. Jag läste också att han fick goda nyheter om att inget var sönder och att han var tillbaka efter någon vecka och spelar nu matcher. Det var bra att han inte bröt något och jag vet att det inte var medvetet, säger han.

Radetinac fortsätter:

- Folk får tycka och tänka vad de vill. Jag kan inte styra andras känslor. Vissa uttalade sig lite väl hårt, men alla har sina egna synpunkter och de som känner mig vet hur jag är som person. Det är inget mer med det.

Radetinac vet också hur det är att vara allvarligt skadad. Mittfältaren skadade ena korsbandet i juli 2015 och skadade sedan ett år senare samma korsband igen i sin startcomeback, vilket gjorde att han blev borta i ytterligare år.

- Jag har själv varit skadad länge och vet hur jobbigt det är mentalt med att göra en operation. Jag skulle aldrig önska att någon blir borta i en, två månader eller tvingas till operation. Jag är heller inte den enda i allsvenskan som varit med om det. Det tillhör fotbollen, men det viktigaste är att det inte var medvetet och att man inte går runt och försöker skada folk. Det tillhör inte fotbollen, säger Radetinac och fortsätter:

- Samtidigt var det inte den första fula tacklingen i allsvenskan. Det blev en stor grej efter vissa uttalanden i tidningarna och media ville väl att det skulle bli lite snack. Jag tycker bara att det är skönt att han inte är skadad och är tillbaka och spelar. Det är viktigt för min del att jag inte förstört någons karriär, som folk har sagt.

Djurgården har inför matchen tre poäng ner till Malmö FF på andraplats. Därmed ser Radetinac en bra möjlighet för Djurgågrdens att hålla MFF bakom sig i tabellen.

- Det viktigaste är att vi inte ska förlora matchen. Så länge vi inte gör det håller vi dem bakom oss. Vi känner oss starka och brukar göra bra matcher mot Malmö, så det ska bli kul, säger han och fortsätter:

- Det är ett bra och svårslaget lag på sin hemmaplan, vilket vi är medvetna om, men förra säsongen slog vi dem två av tre gånger och gjorde även i år en jättebra match senast. Det gäller att få in den känslan, att vi måste prestera och komma med en bra inställning för att ta poäng mot Malmö. Vi har ett bra lag och har bevisat det.

Matchen börjar klockan 17.30 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.