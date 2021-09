Radetinac tvingades uppsöka sjukhus: "Valt att göra lite tester"

Haris Radetinac, 35, saknades på Djurgårdens träning på Kaknäs under onsdagen. Det bekräftar klubben via sin officiella hemsida.

- Haris var tvungen att åka in på sjukhus i går och vi har valt att göra lite tester på honom, så han deltar inte i träningen under onsdagen. Men med största sannolikhet kommer han att vara tillbaka i träning under de närmaste dagarna, säger Djurgårdens naprapat Kalle Björling på klubbens hemsida.

Djurgården ställs mot Hammarby i ett Stockholmsderby under söndagen. Inför omgången ligger Dif tvåa i allsvenskan två poäng bakom AIK med 13 omgångar kvar. Radetinac har gjort två mål på 17 allsvenska framträdanden den här säsongen.

