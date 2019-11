Rashkaj tror på AFC: ”Har väl hänt större fotbollsmirakel”

AFC Eskilstuna ligger sist inför sista omgången i allsvenskan, men trots det har laget fortfarande en chans att klara sig kvar. Det blir svårt att hämta in de sju mål laget behöver ta igen på Kalmar på säker mark, men en seger mot Falkenberg samtidigt som Sundsvall inte vinner mot AIK gör att AFC tar kvalplatsen.

- Det lever fortfarande för oss, vilket tyder på styrka. Trots en jobbig säsong med mycket skador och turbulens har vi chansen att hänga kvar. Vi sitter på den troligtvis lägsta lönebudgeten också, vilket säger en del, säger sportchefen Nemanja Miljanovic till Eskilstuna-Kuriren.

En som tror på att laget kan klara kvalplatsen trots det minst sagt bekymmersamma läget är lagkaptenen Anel Rashkaj. Han minns förra året, där laget tog sig upp till allsvenskan efter kvalspel mot BP.

- Vi låg under mot Brommapojkarna efter första matchen (0–1) och var tvungna att vinna den andra. Så det här är inget nytt för varken mig eller några till i laget, men det brukar inte bli så rolig fotboll då det mesta handlar om att kamp och fasta situationer, säger han till Eskilstuna-Kuriren.

- Samtidigt är Falkenberg ett lag vi ska klara av, för det har väl hänt större fotbollsmirakel i landet än det genom åren.

AFC Eskilstunas möte med Falkenberg visas på C More Live 3 och streamas på cmore.se, med start 12.50 under lördagen.