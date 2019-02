Rasmus Elm om 2019, KFF:s stormiga vinter och drömmen om SM-guld: "Den finns där"

2015 återvände Rasmus Elm hem till Kalmar FF, efter att i flera år varit en nyckelspelare i den ryska storklubben CSKA Moskva. Svåra magproblem satte stopp för den dåvarande landslagsstjärnans framfart ute i Europa och han valde att flytta hem till Sverige. Stundtals har 30-åringen kunnat prestera på en väldigt hög nivå sedan återkomsten till KFF och bland annat har förbundskaptenerna Erik Hamrén och Janne Andersson i olika omgångar hoppats på en comeback i landslaget för Elm. Men mittfältarens kropp har inte mått tillräckligt bra för spel i Blågult eller 30 allsvenska matcher under en säsong.

På fyra år har Elm bara gjort 34 starter och 18 inhopp i allsvenskan, på grund av sjukdomar och skador. Därför ska han nu sakta men säkert bygga upp sig själv inför den kommande allsvenska säsongen. Hittills har mittfältaren fått speltid i två av fyra träningsmatcher under 2019 och vid båda tillfällena har Elm spelat en halvlek. Så hur mår stjärnan? När Fotbollskanalen träffar honom under Kalmars träningsläger i turkiska Belek säger han:

- Jag mår ganska bra. Jag hade lite ont i ryggen efter förra matchen (mot Arsenal Tula), det var första på gräs för i år. Men min form ska inte vara som bäst nu. Jag får härdas lite och det handlar om att komma i gång och få några minuter framöver.

- Nu finns all tid i världen, fram till i slutet av mars (då allsvenska premiären spelas). Det ska nog inte vara några problem. Det gäller att vara klok och försöka hitta en bra nivå där det går varken för fort eller för långsamt. Målet är att vara i bra slag då, nu skiter jag i hur det är.

Kalmar lyckades inte kvalificera sig för spel i svenska cupens gruppspel under februari/mars, vilket gör att det bara är träningsmatcher som gäller för laget inför starten av allsvenskan.

- För min del kan det vara rätt skönt att slippa cupen, men sen vet ju jag att man vill ha tävlingsmatcher så fort som möjligt. För min del är det nog bra, om jag bara ska se det ur mitt perspektiv.

Vad tror du att din kropp kommer klara av 2019?

- Om jag nu väl har gått in i det här så måste jag tro på att det fungerar. Det vore konstigt att gå in i en säsong och räkna med att det skiter sig. Än så länge känns det bra. Sen vet jag att det kommer att komma krämpor, men det får jag bara ta mig igenom.

Det du hoppas på, är det att kunna spela 90 minuter i varje match?

- Jag måste sikta på det. Annars vore jag jättekorkad. Så jag vill ju dit, men sen vet jag inte vad som händer på vägen. Ambitionen och viljan är där, men sen får man vara lite smart också. Det är en lång säsong.

Hur känns det jämfört med tidigare år sedan du kom hem?

- Försäsongerna har känts rätt bra de flesta av åren, men då har jag spelat alldeles för många matcher. I och med att det har känts så bra så har jag kanske lurats lite av det, att jag frestats till att träna mindre och spela fler matcher. Då bryts man ner efter matcherna och så hinner man inte riktigt upp i rätt nivå mellan matcherna. Jag hoppas att det blir lite ändring i år.

Kalmars nye tränare Magnus Pehrsson har i en intervju med Fotbollskanalen tidigare förklarat att Elm inte ska behöva spela i varje match under försäsongen, utan att det viktigaste är att stjärnan hittar en bra form genom träning. Pehrsson och Elm har haft samtal under vintern för att mittfältarens status ska vara så bra som möjlig när allsvenskan drar i gång.

- Jag försökte förklara, innan jag skrev på, hur situationen har varit tidigare, hur jag ser på saker och ting och vad jag tror är bäst för mig. Sen hittar ju de (ledarna) en väg som gör att vi kan kombinera ihop det till en situation som är bäst för Kalmar FF och laget. Jag tycker det känns bra än så länge, säger Elm.

Men det var inte helt givet att Elm skulle satsa vidare i KFF, eller ens över huvud taget. Hans kontrakt med Kalmar löpte ut efter förra säsongen och när dåvarande tränaren Henrik Rydström var på väg att få lämna i mitten av november gick Elm ut och kritiserade klubben i en intervju med Barometern. Stjärnan berättade att han ville att Rydström skulle få fortsatt förtroende och att hans framtid i klubben hängde på vad som skulle hända med klubben.

- Det är en cirkus och karusell nu, sa Elm.

Rydström fick lämna föreningen och beslutet som fattades av klubbens styrelse meddelades på KFF:s hemsida sent en söndagskväll. En kortfattad text avslutades med en mening om att klubben ville tacka legendaren för hans insatser som spelare och tränare. Reaktionerna efter att Rydström fått lämna blev stora. En namninsamling upprättades bland KFF-medlemmar för att få till ett extra årsmöte och för att avsätta vissa styrelsemedlemmar. Det mötet avblåstes efter att ordföranden Johan Assarsson och ledamöterna Richard Teern och P-O Persson hoppade av sina uppdrag i styrelsen.

När KFF drog i gång sin säsong i början av januari, under nye tränaren Magnus Pehrssons ledning, fanns sedan inte Rasmus Elm på plats. Det dröjde en vecka innan mittfältaren skrev på ett nytt ettårskontrakt.

- Jag kände efter förra året att det var trögt i kroppen och att det mentalt… inte för egen del, men runt omkring i föreningen, att alla gick på sparlåga. Alla var lite mätta och trötta på det. Jag kände att om jag skulle fortsätta så ville jag inte ha det så. Jag ville se ändring för att jag skulle orka lägga ner den tid, energi och kraft som det tar att spela en säsong till. Jag ville att föreningen skulle vara med på det också, så att man inte bara ligger och skvalpar i vattnet för att hålla sig flytande utan att man vill upp på land och ta sig någonstans. Det var det jag brottades med, berättar nu Elm.

- Sen handlade det om att landa kring hur kroppen svarar på vilan. Även om jag hade varit 22 år så hade jag varit rätt tömd efter en säsong och då ville jag se att suget efter att spela fotboll kom tillbaka och det gjorde det. Där känner jag inga problem. Jag tycker också att arbetssätt, förhållningsregler och så vidare i föreningen har ändrats till det bättre. Det känns positivt. Jag är försiktig positiv. Sen vet man aldrig vad det blir av allt ändå, men gör vi allt vi kan så kan man inte påverka mer. Där känner jag att vi är på god väg, men sen är det många steg kvar.

Innan han fattade sitt beslut om framtiden förde Elm samtal med personer i klubbens ledning.

- Jag kom fram till att det är en ynnest att spela fotboll så länge man kan och det är inte så många år jag kan det. Så då tog jag ett beslut och när man väl har gjort det så går man ju in i det med den energi som krävs. Sen hade jag samtal med alla och pratade igenom hur läget var i föreningen och vad som höll på att hända. Jag sa vad jag tyckte och det gjorde jag ju även utåt. Det var inget att hymla med att klubben höll en alldeles för låg och dålig nivå, både när det kommer till styrelsen och det sportsliga. Allt. Vi behöver höja det. Jag hoppas att det var en grej som de tog till sig, för det känns ändå som att vi är på väg åt rätt häll. Men vi började rätt långt ner så hur högt upp vi är nu vet jag inte, men det går inte neråt längre.

I samtalen om klubbens situation tycker sig Elm ha fått besked som lovar gott inför framtiden.

- Det fanns en tydlighet om att både jag och klubben vill någonstans. Vi vill inte vara en förening som bara åker med tåget. Vi måste göra något för att komma framåt. Vi ska ha krav på varandra, annars kommer man inte framåt.

- Så jag fick indikationer på att det skulle göras saker och det arbetet är inte färdigt på något sätt, men är det påbörjat så måste vi jobba med det.

Även om 30-åringen nu vill titta framåt har han inga problem med att säga vad han tycker om vintern som varit och hur Kalmar FF skötts den senaste tiden.

- Det var för dåligt, allting. Det får inte ske, de sakerna. Sen vet ju jag att det är två sidor på allting, och de tyckte att det här var bäst. Men man måste också se till hur saker och ting kommer tolkas utåt och titta på hur pressmeddelanden skrivs och så vidare. Hela baletten. Jag tycker inte att det var tillräckligt klokt och smart agerat. Man måste kunna göra saker och ting på ett smartare sätt, för vi vet ju att folk bryr sig alldeles för mycket för att det bara ska kastas ut grejer.

Hur ser du på tränarbytet nu?

- Jag tyckte ju om "Henke" och tycker fortfarande om honom som person och tränare. Det kommer säkert gå jättebra för honom i Sirius, det tvivlar jag inte en sekund på. Sen tycker jag att Magnus och Jesper (Norberg, assisterande tränare) har kommit in med nya idéer och det är som ”Henke” själv uttryckt det, att det är lättare att komma in med idéer utifrån än om han som varit här i 25 år hade gjort det. På så vis hade kanske inte ”Henke” fått igenom alla grejer som behövdes, och på så vis var det väl rätt att byta tränare men ”Henke” hade gjort ett bra jobb också. Men det här blir säkert jättebra det också.

Hur ser dina första intryck av Magnus Pehrsson ut?

- Han har kommit med en tydlighet, en kravbild och noggrannhet. Han vet precis hur han vill ha det och han vet att det ska finnas en enkelhet i allt. Alla våra unga duktiga spelare ska kunna få tid, plats och veta att de ska göra ”såhär och såhär”. De ska få slippa att det blir för många beslut och tankar att hålla reda på. Vi ska göra det enkelt och börja där. Sen när det första sitter så kan man bygga vidare. Magnus har kommit in och varit klockren på det viset. I längden tror jag det här kommer bli jättebra. Men som jag sa innan är vi bara något steg in på vägen, vi är inte alls framme.

Pehrsson tänker, som det ser ut nu, satsa på ett 3-5-2-/3-6-1-system och det trivs Elm med.

- Jag tycker det är bra att spela så. Med det material vi har och de spelarna vi har så känns det som att vi kan få ut mycket av det, jämfört med om vi skulle spelat med en fyrbackslinje till exempel. Sen kan vi ju spela med fyrbackslinje, men jag tror att det här är ett bra system för spelarna som vi har. Det gäller nu att vi hittar roller och synergieffekter så att vi kan få ut maximalt av alla.

Vad händer med din roll i och med det nya spelsättet?

- Jag vet inte. Jag spelar som jag blir tillsagd. Men vi lär ju bli fler centralt i år och sen ska vi ha yttrar som alltid löper, och det är tacksamt för mig som tycker om att sätta in passningar bakom och hitta in med lite instick och sånt. Det kommer säkert bli jättebra.

Magnus pratar mycket om fart, att alla spelare ska ha fart...

- Nja, alla spelare ska inte ha fart. Jag ska inte vara i närheten av planen om alla ska ha fart (skratt).

- Nej, men det är jättebra. Sen måste man kombinera farten med en spelförståelse och en speluppfattning så att du vet när du ska använda sin fart och inte. Man måste hamna i situationer där man kan nyttja sin fart, för annars kvittar det hur snabb du är. Jag har varit med om många spelare genom åren, i alla klubbar som jag varit i, som haft en jäkla fart men inte vetat när och hur de ska använda den. Men fart är ju aldrig dåligt, det behöver bara adderas saker till den. Det är en bra egenskap att ha och jag önskar att jag hade haft den någon gång (skratt).

Magnus har även varit tydlig med att han vill ta del av din kunskap och använda dig som ledare i laget. Hur ser du på det?

- Det blir väl lite naturligt när jag är en av de äldre i laget, att jag försöker hjälpa till. Sen tror jag Magnus vet vilken bild han vill ha och hur han vill att det ska se ut, det tänker jag aldrig lägga mig i. Men kommer han och frågar något så svarar jag och jag försöker hjälpa de unga spelarna som vill ha hjälp. Sen skulle jag aldrig ta över någonting.

Elm berättar vidare att han med tiden allt mer riktat bort fokus från sig själv. Han känner ingen särskild press att leverera med tanke på meritlistan och statusen som han har.

- Jag har kommit förbi det där lite. Jag hänger inte upp mig på om något inte skulle fungera för egen del, för då försöker jag få alla runt omkring mig att fungera istället. Jag vet ju att jag kommer få ta min beskärda del, oavsett om det går bra eller dåligt. Det är jag inställd på, det är inga problem. Det viktigaste är att få spelarna runt omkring mig, framför allt de unga spelarna, att känna sig trygga så att de vågar göra det som de är bra på. De ska kunna acceptera att det blir fel ibland och att det blir konstigt ibland, men att man ska fortsätta ändå. Annars kommer vi aldrig kunna sälja några spelare eller så. Vi måste våga.

I Kalmars trupp i dag finns en rad talangfulla spelare som knackar på dörren till startelvan eller som redan sprungit igenom den. Spelare som Herman Hallberg (21 år), Nils Fröling (18), Isak Magnusson (20), Adrian Edqvist (19), Adam Hellborg (20), Alexander Ahl-Holmström (19), Johan Stenmark (19), Olle Lindqvist (19), Edvin Crona (19), York Rafael (19) och Malte Persson (18) finns i truppen.

- Det är jättemånga spelare som skulle kunna bli jättebra. Men det gäller att ta det där sista steget och inte vara nöjd med att vara i Kalmar. Man ska komma till Kalmar och känna att man vill vidare, att man brinner för att komma vidare. Man ska inte stanna här och vara nöjd över att tillhöra en allsvensk trupp. Man ska vilja någonstans ytterligare, tror jag, säger Elm.

Vad ska man ha för förväntningar på Kalmar i år?

- Det är jättesvårt att säga. Vi är ju inne i en fas där det är nytt för fjärde året i rad, ungefär. Att vi börjar om på grundnivån och försöker hitta roller i truppen och laget. Vi försöker lära oss ett system och strategier. Men det är en och en halv månad kvar (till allsvenska premiären) och det är svårt att säga nu var vi kommer att stå då. Kan vi ta steg i den riktningen och med hastigheten som vi har gjort hittills kommer det bli bra. Men de som har haft sina tränare i flera år är ju längre fram än vad vi är. Men man ska aldrig säga så heller, för det kan gå jäkligt fort.

Det är nu mer än tio år sedan Kalmar FF vann SM-guld. 2008 lyfte de rödvita Lennart Johanssons Pokal och då som nu fanns Rasmus Elm i truppen. Det är på många sätt en annorlunda klubb som 30-åringen spelar i den här gången.

- Det har varit alldeles för många år där vi varit indragna i bottenstriden, där vi försökt att bara klara oss kvar och att överleva när det kommer till arenan och det ekonomiska. Vi har tagit en dag och ett år i taget, och det blir sällan bra. Man måste se lite längre fram och våga lite mer. Jag tycker inte Kalmar hör hemma i ett bottenträsk. Det är svårt för mig att vi ska vara där nere. Vi vill uppåt. Går det neråt nu så åker vi ju nästan ur.

- Det jag tycker är rimligt, utifrån vad Kalmar är för förening, är att vi ska vara lite högre upp i alla fall. Sen är jag ju medveten om verkligheten och att ekonomin spelar in. Det är svårt att säga. Vi hoppas att vi ska kunna vara lite bättre än vad vi har ekonomi för, så att vi får ut mer av varje spelare.

Han fortsätter:

- Vi behöver sportslig framgång och utveckling på individuella spelare för att kunna få till försäljningar och på så vis ta oss uppåt. Allt hänger ihop.

Publiksiffrorna har ju också sviktat. Vad tänker du om det?

- Det är ju också en del i ekonomin. Har du 30 000 åskådare på varje match så bidrar ju så klart det mer till ekonomin än om du har 3 500 åskådare. Sen hoppas ju jag också att det finns folk som vill gå på våra matcher. Jag vet att resultaten och sättet man spelar på betyder mycket och förhoppningsvis kan vi bjuda på en attraktiv fotboll som ger resultat framöver. Men det finns ingen garanti för det och jag hoppas att folk vill stötta Kalmar ändå. Men jag känner till verkligheten också.

Om man bortser från det sportsliga, är ni tillräckligt roliga och heta i er approach?

- Jag såg att vi är det enda laget som inte har någon match under försäsongen som sänds av C More. Det är en sådan grej (C More erbjöd KFF ett liknande upplägg som de erbjudit de andra allsvenska lagen kring försäsongsmatcherna men KFF valde att skriva ett avtal med Barometern istället, och vidare är KFF inte med i svenska cupen som C More sänder).

- Men det är upp till oss också. Vi får bjuda till, vara öppna och bjuda in folk. Vi får försöka göra oss mer intressanta.

Vad ser du framåt i karriären för egen del?

- Jag ser inte så långt. Jag ska försöka hålla planen och försäsongen är ju en del av året, som jag delar upp. Sen kommer allsvenskan senare. Första delen är att bli bra tränad och sen får vi ta nästa del senare.

Har du några mål eller drömmar kvar?

- Ju äldre man blir så blir drömmarna föreningens. Jag vill vinna saker tillsammans med de andra. Drivet kring individuella grejer försvinner ju äldre man blir. Jag drivs av andra saker nu. Det skulle vara fantastiskt att få uppleva ett 08 (då KFF vann SM-guld) igen och vinna något. Men där vi är nu kanske inte det är rimligt och realistiskt, men drömmen är en dröm och den finns där. Sen vet ju jag att verkligheten kanske inte ser ut så att och att det är många steg som måste tas innan vi kan nosa på det.

Har du några som helst tankar på hur länge du vill spela?

- Man vill smälta år för år, lite. Man vill känna av vilket driv man har och hur mycket tid man vill lägga ner på det. Det lär bli samma efter det här året, om det inte går käpprätt åt skogen.

Tidigare har Elm inte velat utesluta en flytt utomlands innan karriärens slut, och det gör han inte nu heller.

- Det får jag ta då i så fall. Det är inget jag har i tankarna på det sättet, för är jag inte bra tränad och håller jag inte så har jag inget att göra utomlands heller. Jag vet vad som krävs där också. Så det får jag ta den dagen då jag eventuellt känner att jag håller ihop tillräckligt bra.

Tidigare år har det snackats om MLS, är det en tänkbar destination om det blir läge för dig?

- Jag har ju sagt att jag i så fall är mer sugen på ett äventyr. Det behöver inte vara den bästa fotbollen på det sättet. Ska man dra med familj och sådär vill man vara någonstans där det är något annat. Sen vad det är, det får vi se när det eventuellt dyker upp.

Är det kul med fotboll fortfarande?

- Ja, det är jätteroligt. Det är roligt när man inte har ont, avslutar Elm och ler.