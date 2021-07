Regeringens covidstöd fördelat - så mycket får DITT lag

Allsvenskan

Totalt: 32 546 621

(43 % av ansökta medel om 75 930 638 kr)

Malmö FF, 7 178 381 kr

Djurgården, 6 872 988 kr

Hammarby, 4 251 935 kr

AIK, 3 541 978 kr

IFK Göteborg, 3 231 346 kr

IF Elfsborg, 1 298 819 kr

IFK Norrköping FK, 1 098 634 kr

BK Häcken, 1 262 859 kr

IK Sirius FK, 1 019 119 kr

Örebro, 762 244 kr

Mjällby AIF, 491 701 kr

Kalmar FF, 465 026 kr

Östersund, 450 127 kr

Varbergs BoIS, 358 162 kr

Halmstad, 132 568 kr

Degerfors IF, 130 734 kr

Damallsvenskan

Totalt: 2 539 708 kr

(100 % av ansökta medel)

BK Häcken FF, 805 101 kr

Linköpings FC, 435 835 kr

FC Rosengård, 224 424 kr

Hammarby, 218 604 kr

Eskilstuna United DFF, 178 548 kr

Vittsjö GIK, 145 330 kr

Kristianstads DFF, 127 273 kr

KIF Örebro DFF, 120 000 kr

Piteå IF DFF, 101 704 kr

Djurgården, 90 000 kr

Växjö DFF, 63 325 kr

AIK, 29 564 kr

Superettan

Total fördelning: 5 090 410 kr

(43 % av ansökta medel om 11 874 621 kr)

Västerås SK FK, 1 296 295 kr

Helsingborgs IF, 873 262 kr

Landskrona BoIS, 793 141 kr

Jönköpings Södra IF, 393 224 kr

GAIS, 366 028 kr

GIF Sundsvall, 361 459 kr

Athletic Eskilstuna, 179 539 kr

Akropolis IF, 175 759 kr

Falkenbergs FF, 131 176 kr

Östers IF, 126 156 kr

IK Brage, 112 576 kr

Örgryte IS FF, 90 644 kr

Trelleborgs FF, 82 000 kr

Vasalunds IF, 68 589 kr

IFK Värnamo, 21 795 kr

Norrby IF, 18 767 kr

Elitettan

Totalt: 869 261 kr

(100 % av ansökta medel)

Umeå IK FF, 224 000 kr

Morön BK, 144 000 kr

IK Uppsala Fotboll, 128 592 kr

Älvsjö AIK, 97 286 kr

Alingsås FC, 61 343 kr

Lidköpings FK, 58 334 kr

Mallbackens IF Sunne, 44 063 kr

IF Brommapojkarna, 39 500 kr

Bollstanäs SK, 25 000 kr

IFK Norrköping FK 18 643 kr

Jitex Mölndal, 16 500 kr

Sundsvalls DFF, 12 000kr

Borgeby FK, 0 kr

IFK Kalmar, 0 kr

UEFA Women's Champions League

Totalt: 780 000 kr

(50 % av ansökta medel)

FC Rosengård, 780 000 kr

Distriktsförbunden

Totalt: 953 001

(40,4 % av ansökta medel)

Västergötlands FF, 251 390 kr

Göteborgs FF, 172 812 kr

Örebro läns FF, 115 158 kr

Östergötlands FF, 112 760 kr

Södermanlands FF, 90 510 kr

Skånes FF, 89 904 kr

Hallands FF, 45 094 kr

Medelpads FF, 31 632 kr

Upplands FF, 23 032 kr

Västerbottens FF, 20 708 kr