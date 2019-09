Revisorer i ÖFK-bolag anmärkte på fakturor redan 2012: "Kändes obekvämt"

Rättegången mot Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" fortsätter och under tisdagen vittnade bland annat två revisorer. Den ena var Östersunds FK:s och klubbens dotterbolag Driftarens revisor under några år fram till och med 2012, medan den andra var bolagens revisor från 2013 och några år framåt.

En åtalspunkt i ärendet handlar om Driftaren, som enligt åklagarna fick in 3,4 miljoner kronor via osanna fakturor under 2013. Ser man till åtalet i stort misstänks de tre ovan nämnda männen för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Under tisdagens förhör i rätten berättade de båda revisorerna att de vid tidpunkten för sitt arbete med Driftaren reagerade på bolagets intäkter från "Sollefteåbons" företaget.

2012 ökade Driftarens intäkter väsentligt och det fick revisorn som fanns då att höja på ögonbrynen. När revisorn granskade underliggande avtal konstaterade hon att det var "ganska mycket arbeten utförda" och därför började hon titta på vilka förutsättningar bolaget hade för att utföra det arbetet, uppgav hon under måndagens förhör.

Åklagaren: Kom ni fram till något?

- Det var väldigt svårt att bedöma huruvida arbetena var utförda, och huruvida de var vidarefakturerade sen. Det var svårt att följa kedjan, sa revisorn.

Hon pekade under sitt förhör på att det inte fanns "så mycket personal" i företaget, och berättade att hon lyfte sina frågetecken med Driftarens ledning vid tidpunkten.

- Som jag minns det så fanns det alltid svar på allting, men det var ändå svårt att verifiera, sa revisorn.

Åklagaren: Fick du fram någon uppgift om vem som utfört arbetet?

- Det jag fick uppgift om var att det varit mest ideella krafter från ÖFK.

Å: Minns du om du kunde kontrollera det?

- Nej, det var ju svårt. Och det kändes obekvämt.

Å: Varför kändes obekvämt?

- Därför att i en revision vill man ha tillräckliga revisionsbevis och i det här läget var det svårt att avgöra om det stämde eller inte.

Revisorn skickade också en skrivelse till Driftarens styrelse i mars 2013, med frågor och anmärkningar.

I den slutgiltiga revisionsberättelsen för det räkenskapsåret anmärkte dock inte revisorn på något. Hur hon förklarar det?

- Det hänger samman med att det är så starkt förknippat med ÖFK. Det är en koncern och det (Driftaren) är ett dotterbolag. Vad gäller ÖFK landade jag i en annan revisionsberättelse.

Daniel Kindbergs försvarsadvokat Olle Kullinger tryckte, när han fick chansen att ställa frågor till revisorn, på just det faktum att hon inte haft några synpunkter kring fakturorna till "Sollefteåbons" företag i revisionsberättelsen gällande Driftaren och därigenom bedömt att revisionsbevisen var tillräckliga rörande det företaget.

Därefter frågade åklagaren Niklas Jeppsson om varför revisorn valde att lämna sitt uppdrag som Driftarens revisor.

- Därför att jag inte tyckte att jag fick tillräckliga revisionsbevis, svarade hon då.

Olle Kullinger svarade med att fråga om hon samtidigt klev av som ÖFK:s revisor.

- Ja, svarade då revisorn.

Även revisorn som tog över uppdraget vittnade alltså under måndagen och även han hade liknande synpunkter om intäkter och fakturor som sin föregångare.

- Jag ifrågasatte utseendet på de fakturor som man ställt ut. Sen hade jag funderingar kring vem som hade utfört tjänsterna, eftersom det var ganska stora belopp på vissa fakturor, sa den revisorn i rätten.

Han berättade vidare:

- Företaget hade två anställda men fakturerade ganska stora belopp.

Åklagaren: Var personalstyrkan tillräcklig för att utföra arbetena som det fakturerats för?

- Nej, det var den inte.

Förklaringen som Driftaren ska ha gett revisorn är att anställda i Driftaren och ideella insatser från spelare och andra fotbollsintresserade stått för arbetet.

Åklagaren: Fick du namn på vem som utfört arbete?

- Nej, och det var ingenting jag begärde heller.

Å: Varför inte?

- Ja.. det är lätt att vara efterklok. Men någonstans förlitade jag mig på de personerna som sa att det var gjort på det sättet.