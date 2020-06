RF fördelar krispengar - men besked för elitklubbarna dröjer

Allsvenskan

Beviljad stöd

BK Häcken: 382 000 kronor

Djurgårdens IF: 298 000 kronor

Falkenbergs FF: 170 000 kronor

Hammarby IF: 102 000 kronor

IK Sirius: 35 000 kronor

Kalmar FF: 99 000 kronor

Varbergs Bois: 24 000 kronor

Ej beviljad stöd

AIK

Helsingborgs IF

IF Elfsborg

IFK Norrköping

Malmö FF

Örebro SK

Östersunds FK

Förekommer ej i dokumentet

IFK Göteborg

Mjällby AIF

Superettan

Beviljad stöd

IK Brage: 2 569 000 kronor

Ljungskile SK: 7000 kronor

Trelleborgs FF: 124 000 kronor

Umeå FC: 282 000 kronor

Västerås SK: 102 000 kronor

Örgryte IS: 49 000 kronor

Östers IF: 76 000 kronor

Ej beviljad stöd

Dalkurd FF

Halmstads BK

Jönköpings Södra IF

Förekommer ej i dokumentet

AFC Eskilstuna

Akropolis IF

Degerfors IF

Gais

Gif Sundsvall

Norrby IF