Rickmer prisas för sin röst i polisdebatten - har jobbat trots cancer: ”Går inte att förklara i ord vad man går igenom"

Utan att överdriva så har den mest infekterade frågan kopplad till den allsvenska fotbollen under 2019 varit konflikten mellan polisen och stora delar av supportersverige. En av huvudpersonerna i debatten har varit Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer. Rickmer har synts flitigt i media och på sociala medier där han tagit debatten kring polisens arbete.

För sitt sätt att föra sig i debatten prisas han nu med Fotbollskanalens pris ”Årets röst” på Allsvenskans Stora Pris.

Motiveringen lyder:

"Årets allsvenska röst 2019 tilldelas Göran Rickmer. Hammarbys säkerhetschef har varit tydlig, rak och balanserad när han navigerat svensk klubbfotbolls mest brännande fråga, den gällande polisens användande av villkorstrappan. Men till skillnad från många andra har Rickmer även vågat ta ansvar och han har inte bara skyllt på andra vilket kräver mod då det inte alltid välkomnas i fotbollens värld."

- För dålig konkurrens kanske… skämtar Rickmer själv då han får frågan om varför han själv tror att han vunnit.

Han fortsätter med en mer allvarlig ton. För ämnet är viktigt för honom.

- Jag tror att det handlar om att stå upp och ha en egen vilja kring vad man tycker och hur man vill ha det. Idrott och läktarkultur är ett populistiskt ämne och har man inte levt i det och är villig att sätta sig in i supporterkulturen i sig så är det lätt att man hamnar i ett fack där man blir lite populistisk och lättvindig och slänger sig med saker. Det finns åtskilliga exempel på det inom både idrottsrörelsen, supporterrörelsen, Polismyndigheten och bland politiker. Man ska plocka poäng för att det är ett aktuellt ämne och jag tror att det där genomskådar gemene man.

Han tycker generellt att debattklimatet är och har varit för dåligt.

- Det är alldeles för låg nivå, det kan man konstatera. På tok för låg nivå. Folk går in i den den här diskussionen med fel utgångsläge. Man tar med sig egna agendor och egen historia in och det är klart att man gör det, det gör alla, men jag tror att man måste vara försiktig och vara lyhörd. Det är jättelätt att peka finger och säga att alla på SvFF, alla på Sef, alla hos Hammarby eller alla hos Polismyndigheten inte fattar någonting, men man måste våga lyssna och höra motparten hela tiden.

Hur stor roll har supportrar och klubbar? För kollar jag mina sociala medier och personerna jag följer, så är det nästan alltid polisen som är korkade i alla lägen.

- Det beror på hur långt tillbaka man går i historieskrivningen. Den viktigaste frågan vi ska ställas oss är: "Hur har vi hamnat här?" Man kan lägga fokus på effekten av villkorstrappan och så vidare, men vi borde fundera på hur vi hamnat här. En av Sveriges största statliga myndigheter och Sveriges största idrottsrörelse har hamnat i luven på varandra. Det var väl ingenting som hände över en natt. Där har idrottsrörelsen, och då ingår supportrarna, ett enormt ansvar och det finns utrymme för självrannsakan. Att i dag tala om vem som är "the bad guy", ja det beror på vilken sida om skyttegraven man ligger.

Vid sidan av arbetet med att debattera villkorstrappan och arbeta med Bajens säkerhetsfrågor kring matcharrangemang har Göran Rickmer haft ett tufft 2019, privat. I vintras fick han beskedet att man upptäckt en tumör i tarmen. Cancerbeskedet slog ner som en bomb.

- Det går inte att beskriva, vad säger man? Det är en kalldusch. Jag åkte in på en rutinkontroll och åkte därifrån med ett cancerbesked. Det är klart att det sätter fart på huvudet. Men jag tycker att det förhållandevis, peppar peppar, har funkat bra. Sedan är det en jäkla omställning, både för mig och för de runtomkring mig. Det går inte riktigt att förklara i ord vad man går igenom. Det är mycket.

Rickmer har genomgått strålbehandlingar, vilket gett positiva resultat, och för ungefär tre veckor sedan opererades tumören bort. Utsikterna är goda.

- Man pratar bara om att jag ska bli frisk. Man går för det till hundra procent, och det var efter att strålningen gett bra effekt. Det känns positivt. Så länge de pratar om att jag ska bli frisk så är man ju nöjd. Det är jävligt professionell sjukvård, det går inte att komma ifrån. Man ska vara glad över att man är född i det här landet. Jag är ödmjuk varje dag, de är så professionella och duktiga.

Det har gått åt rätt håll sedan du fick beskedet?

- Ja, absolut. Det har så klart varit bakslag på vägen men det går åt rätt håll hela tiden.

Under säsongen har han dock jobbat på för Hammarby precis som vanligt. Något han själv tror har hjälpt.

- Absolut. Jag har en arbetsgivare som varit väldigt tillmötesgående som sagt att det får ta den tid det behöver och att jag får jobba som jag vill. Alla människor har ett behov av att fly från tuffa saker ibland. Jag bestämde mig ganska tidigt att jag inte skulle bli ett med någon sjukdom. Jag skulle jobba på som vanligt.

Kärleken till Hammarby är stark för Rickmer och kort efter operationen, då Hammarby skulle möte Malmö FF på hemmaplan, var viljan stark att se matchen på plats. Bajen jagade guld och det fanns inget som skulle få honom att missa matchen.

- Jag låg inne på Södersjukhuset och gjorde en deal med kirurgerna om att jag skulle få se på fotboll. Jag fick "permission" från sjukan efter operationen och kunde ta mig med rullstol upp till arenan och kolla när vi mötte Malmö. Jag var där ett par timmar sedan sov jag gott efter det kan jag säga.

- Trots tunga morfintabletter så engagerar fotbollen i kropp och själ. Pulsen gick upp och känsloyttringarna fanns där ändå.

Hur mår du och hur har du mått?

- Jag tycker att jag mått förhållandevis bra. Om man tittar tillbaka så har man varit risig till och från, men nu mår jag bättre och bättre.

Hur tänker du att ska fira det här priset?

- Jag vet inte… det är väl skönt att man får bekräftat att ens stora käft gett mig resultat. Jag kanske ska käka en "Vicks blue" eftersom jag blir trött i rösten. Jag kommer fortsätta att tro på det jag gör.

