Rodic ångrar inte uppträdandet mot domaren: "Ingen stor grej"

Det var på tilläggstid i Hammarbys allsvenska hemmapremiär mot Kalmar som ett kaos utbröt. Nikola Djurdjic tryckte in 2-1 men målet dömdes bort för offside (korrekt, enligt bilder som C More tagit fram) och det fick Bajens avbytare Vladimir Rodic att bli fullständigt tokig.

Rodic jagade den assisterande domaren som vinkat för offside längs med sidlinjen och skrek saker till honom.

- Det är inte acceptabelt, menar Hammarbys tränare Stefan Billborn.

Huvudpersonen själv ser dock inte allvarligt på sitt uppträdande.

- Ni har sett nog. Jag kommer inte kommentera situationen mer, säger han.

Varför?

- Det är sådant som händer ibland. Det kan man se över hela världen. Det är så här jag är. För mig såg det ut som ett solklart mål. Det här var ingen stor grej, skulle jag säga.

Ångrar du att du jagade domaren?

- Nej. Det enda jag ångrar är att vi inte tog tre poäng i dag. Det är det enda.

Vad sa du till domaren?

- Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte riktigt ihåg.

Var det fula ord?

- Jag kommer inte ihåg, om jag ska vara ärlig. Det var bara saker som kom ur mig just i det ögonblicket. Jag vet inte vad jag sa.

Efter matchen kommenterade den assisterande domaren Daniel Gustavsson situationen:

- Jag försöker ta mig uppåt (i planen) så fort möjligt. Jag ser ju att det är ett antal Hammarbyspelare som har en annan uppfattning. Jag får ju skydd av Mohammed (Al-Hakim, huvuddomare) och domarteamet, sa han till C More.

- Det han skriker är inte så farligt, men det är gesterna som gör att vi varnar honom.