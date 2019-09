Rodic hyschade AIK-publiken - Linnér: "Kände att jag behövde markera"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hammarby besegrade under söndagen AIK med 2-1 på Tele2 Arena. Stor hjälte blev Vladimir Rodic som gjorde båda Hammarbys mål. Rodic firade första målet med att hyscha mot AIK:s klacksektion och sa efteråt att det var personligt.

- Det var väldigt speciellt att göra mål mot just AIK. Jag sa inte inför matchen att det var personligt, men det var det, sa han till C More direkt efter matchen.

Rodic utvecklade i mixade zonen varför han känner att det är ”personligt”.

- Ni vet vad jag menar med att det var mycket snack om vad som hände förra året och jag känner att jag är skyldig våra fans det här efter det vi gjorde och det här var mitt sätt att ge något tillbaka, säger mittfältaren.

Däremot ville han inte säga mycket mer om själva målgesten.

- Jag har inte så mycket att säga, för att vara ärlig, säger han

- Jag förväntade mig, i stunden, inte att få gult kort för det. Men domaren gav mig det. Han sa att det var respektlöst mot bortasupportrarna. Jag ser inte det på det sättet. Jag vill avsluta där. Jag vet att ni vill prata om det, men jag vill avsluta det där, fortsätter han.

AIK-målvakten Oscar Linnér blev samtidigt irriterad över målgesten och gick fram till Rodic och ett par andra Hammarby-spelare, vilket gjorde att ett par knuffar delades ut mellan parterna.

– Han stod mot vår läktare och då kände jag att jag behövde markera. Man gör inte så mot AIK. Det var heller ingen annan som gick dit, så jag gick dit och försökte markera att det inte var okej, säger han.

Linnér berättar att han frågade Rodic vad han höll på med, men är heller inte förvånad över att han inte fick gult kort för sitt eget agerande efter målet.

- Jag ville bara markera att det inte var okej. Jag sa inget dumt där, så jag vet inte varför jag skulle ha haft ett gult kort.

Linnér hamnade även i ytterligare en het situation, då han knuffade omkull Alexander Kacaniklic i eget straffområde när spelet var avblåst.

- Domaren blåste 30 minuter innan han kom och sköt bollen på mig. Det är bara onödigt. Ska jag låta honom stå och skjuta på mig utan att säga någonting? Jag vet inte. Jag var kanske lite het där, men det är lätt hänt när det är Stockholmsderby. Det är mycket känslor inblandade.

