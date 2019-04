Rodic kände inte ånger i går - har nu ändrat sig: "Borde hållit mig lugnare"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Det var på tilläggstid i går i Hammarbys hemmapremiär mot Kalmar som kaos utbröt. Nikola Djurdjic tryckte in 2-1, men målet dömdes bort för offside (korrekt, enligt bilder som C More tagit fram) och det fick Bajens avbytare Vladimir Rodic att bli tokig. Rodic jagade den assisterande domaren som vinkade av för offside längs med sidlinjen och viftade med armarna och skrek saker till honom.

När Rodic fick frågor om händelsen efteråt var han inte ångerfull.

- Det är sådant som händer ibland. Det kan man se över hela världen. Det är så här jag är. För mig såg det ut som ett solklart mål. Det här var ingen stor grej, skulle jag säga, sa han.

- Nej (om han ångrar sig). Det enda jag ångrar är att vi inte tog tre poäng i dag. Det är det enda, fortsatte han.

Men i dag har mittfältaren en annan åsikt. Nu känner han ånger.

- Jag tycker inte att det var värt att bli en så stor grej av det som det blivit. Men när jag har sett på bilderna och tittat på situationen nu så kan jag säga att jag inte borde ha reagerat så, säger han till Aftonbladet.

- Jag borde hållit mig lugnare. Men det är den jag är. Jag har känslor, jag vill vinna, jag vill stötta mitt lag i alla lägen, oavsett om jag spelar eller inte, fortsätter han.

Rodic berättar vidare för tidningen att han i dag hade ett möte med ansvariga i Hammarby, men att han inte vill gå in på vad som sades under mötet. Han säger däremot att han kommer att "hålla igen" nästa gång.