Rogic gjorde hattrick mot Falkenberg – nu med i "Omgångens lag"

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I omgång 16 utmärkte sig flera spelare i allsvenskan. Allra tydligast inverkan på plan gav Örebro SK:s Filip Rogic som svarade för tre mål när ÖSK körde över Falkenberg.

Det ger nu mittfältaren en plats i "Omgångens lag", där också två AIK-spelare, två Hammarby-spelare, två Norrköping-spelare och två Häcken-spelare tar plats.

Målvakt:

Peter Abrahamsson (1)

Försvarare:

Nzuzi Toko (1) , Filip Dagerstål (1), Marcus Danielson (4), Anton Salétros (1)

Mittfältare:

Filip Rogic (4), Muamer Tankovic (5), Erik Friberg (1)

Anfallare:

Chinedu Obasi (1), Christoffer Nyman (2), Imad Khalili (2)