Rogic övervägde nytt steg - än så länge kvar i ÖSK: "Inget konkret i den prislappen som finns"

Örebro SK-mittfältaren Filip Rogic, 25, har under de två senaste säsongerna växt ut till en tongivande spelare för Närkelaget i allsvenskan. Under debutsäsongen i klubben blev det sex mål och två assist, i fjol sju mål och lika många assist. Mittfältaren berättade i början av november i fjol att han är sugen på att ta nästa steg, men att han samtidigt har respekt för sitt avtal med ÖSK som löper över den här säsongen.

- Som alla andra spelare så strävar jag mot att ta nästa steg och om jag får den chansen så kommer jag att ta den. Klubben vet om det och de vill ju sälja sina spelare för att tjäna pengar. Om det kommer något som är bättre för min karriär vill jag gå vidare. Men jag trivs samtidigt jättebra i ÖSK och har kontrakt. Jag förhåller mig till det, sa han till NA då.

En och en halv månad in i den här säsongen är mittfältaren kvar i Örebro.

- Om det skulle komma något, så är jag såklart intresserad. Jag tränar hårt varje dag för att ta mig så långt som möjligt. Min ambition är att en vacker dag spela i en bättre liga, men man vet aldrig vad som händer. Jag trivs bra i Örebro och man ska inte planera för mycket. Jag tar det som det kommer och spelar för Örebro. Sedan får man se om man blir kvar eller inte. Jag trivs väldigt bra och så länge jag utvecklas är det inte någon stress med någonting, säger han till Fotbollskanalen.

Rogic hade inte något konkret erbjudande att ta ställning till i vinter.

- Det är alltid skillnad på intresse och konkret. Jag känner i varje fall inte till något. Samtidigt är det också Örebro som ska sälja i sådana fall, så bollen ligger mer hos dem om det kommer något. Det har inte kommit något konkret i den prislappen som finns.

Mittfältaren har heller inte fått något nytt kontraktsförslag av Örebro, men vet samtidigt att föreningen vill förlänga hans avtal.

- Klubben säger att de vill förlänga, men jag har inte hört något från dem. Vi pratade efter säsongen, men de har nog haft fullt upp med alla de ska få in, så vi får se om de vill det.

I dagsläget ligger främst fokus på att komma i form till tävlingssäsongen. Rogic har fått gott om speltid under lagets försäsong och stod bland annat för ett läckert mål i 3-2-segern mot Sirius på hemmaplan.

- Jag gör mitt tredje år här nu och jag tycker att jag har kommit in i det på ett bra sätt och känner mig bekväm. Jag har väl varit lite offensivare den här försäsongen än tidigare. Det har känts bra och jag vill hjälpa laget med assist och mål. Jag hoppas att jag kan fortsätta att göra bra saker för laget.

Rogic hoppas på att göra än fler poäng under kommande säsong än tidigare i klubben.

- Jag hoppas väl på fler mål än de anda säsongerna. Jag har som sagt spelat lite mer offensivt och då är det lättare att göra fler poäng när man är högre upp i banan. Jag försöker bara att göra det bra i varje match och hoppas på så många mål som möjligt. Om jag gör fler mål, så vinner vi förhoppningsvis fler matcher.

Örebro har inför den här säsongen bland annat tappat Sebastian Ring, Nahir Besara och Kennedy Igboananike, men även förstärkt med bland annat Martin Broberg och Viktor Prodell. Rogic anser att ÖSK har en likvärdig trupp med i fjol till nästa säsong.

- Det är svårt att jämföra spelare för spelare. Kennedy lämnade och vi har fått in en annan anfallstyp i Prodell. Han är bra på andra saker som Kennedy kanske inte var bra på. Det går heller inte att jämföra Broberg med Besara. De är bra på olika saker, men det känns som att klubben har gjort bra värvningar. Vi fick även in Jake (Larsson, ny från Hammarby) som spelade mot Degerfors och gjorde det bra. Jag har hört att det ska komma in någon mer, men vi får väl se. Det är klubbens jobb och jag fokuserar på det laget som finns.

Härnäst väntar till helgen tävlingspremiär mot Gais i svenska cupen. Rogic anser att ÖSK bör gå in med målsättningen att vinna gruppen före Gais, IFK Göteborg och Nyköping.

- Vi går självklart in för att vinna gruppen och att vinna varje match. Det vore konstigt att säga nu att vi skulle vara nöjda med att komma tvåa. Vi vet att vi kan slå alla lagen i gruppen om vi gör hundraprocentiga insatser både offensivt och defensivt. Jag tror absolut att vi har en stor chans, även om det är bra lag med i gruppen. Det kommer inte bli lätt.

Örebros möte med Gais börjar klockan 16.00 på lördag och sänds på C More Live och streamat på C More.