Roland Nilsson inför ÖSK: "Gäller verkligen att hålla tätt i början"

Både mot AIK och Malmö FF släppte IFK Göteborg in mål under matchinledningen. Roland Nilsson är tydlig med att det inte får bli så även mot Örebro SK under söndagskvällen.

- Jag förväntar mig att vi får ihop hela paketet. Vi har varit bra efter att vi har släppt in ett mål, men då är det jobbigare. Nu gäller det verkligen att hålla tätt i början, så att vi hinner komma in i matchen och få i gång vårt spel, säger huvudtränaren.

"Rolle" ger sin syn på Örebro SK som lag:

- Det är ett lag som vann mot Helsingborgs IF senast. De är fulla av självförtroende och har gjort många mål. Vi får vara på tårna från början, säger han.

Han menar att IFK Göteborg framförallt måste se upp med ÖSK:s offensiva hot.

- De har många skickliga, offensiva spelare och har fått i gång målskyttet. De kan också spela kompakt, som de gjorde i andra halvlek mot HIF senast. Vi vet vad vi måste göra på söndag.

Och det är?

- Vi måste vara väldigt vaksamma i vårt försvarsspel. De har spelare som är individuellt skickliga samtidigt som de tar med sig mycket folk framåt. I anfallsspelet gäller det att utnyttja de ytor som de bjuder på, säger Roland Nilsson.

Han menar att Blåvitt behöver hålla koll på Deniz Hümmet, Rasmus Karjalainen och Nahir Besara.

- Ja, det är solklart. Besara har gjort elva mål, vilket är väldigt bra. Vi vet att ÖSK har fått det att fungera väldigt bra. Men det är vad vi gör på söndag som är det viktiga, säger ”Rolle.

IFK Göteborg-Örebro SK inleds klockan 17.30 under söndagen.