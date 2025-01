Romeo Amane har lämnat Häckens läger - träffar ny klubb: "Fått tillåtelse"

Under måndagen avslöjade österrikiska Kronen Zeitung att Rapid Wien är överens med BK Häcken om att värva mittfältaren Romeo Amane. Senare samma dag rapporterade Expressen att övergångssumman väntas landa på cirka 30 miljoner kronor plus eventuella bonusar.

När Fotbollskanalen når Häckens fotbollschef Martin Ericsson under tisdagen bekräftar han att en övergång för Amane är nära:

- Jag kan säga att han har fått tillåtelse att träffa en klubb. Sen är ingenting klart förrän det är klart, men han har i alla fall fått ett okej att träffa en utländsk klubb.

Handlar det om Rapid Wien?

Annons - Det vill jag inte kommentera innan något är på plats. Jag tror att det spekuleras tillräckligt ändå.

Martin Ericsson är samtidigt tydlig med att en flytt för Romeo är nära.

- Det får man ändå lov att säga, att så kan vara fallet. Absolut.

Finns det en överenskommelse på plats om priset?

- Vi släpper inte iväg någon spelare innan vi har nått långt i de delarna, så det talar väl lite för sig självt.

Vidare vill Ericsson inte diskutera några siffror för övergången.

- Det kommer jag nog aldrig att göra. Romeo har ett värde. Varje spelare och varje förhandling är unik utifrån hur det går. Vi har varit tydliga ett tag med att det har varit en bra tajming för Romeo att gå vidare. Går vi vidare med en affär är vi nöjda med den.

Kommer ni att värva en ersättare till Amane, om han säljs nu?

- Vi tittar på helheten i truppen totalt sett under de närmaste veckorna. Sen får vi se. Vi tog även in Samuel (Leach Holm) utifrån den delen i somras, om det skulle bli något (med Amane).

Annons

- Vi kommer värdera alla delar i laget och den totala dynamiken. Så får vi se exakt vilka positioner vi går för.

Vidare har den franska regionaltidningen Le Progrès rapporterat att Saint-Étienne söker efter en ytter - och med det visar intresse för Häckens Zeidane Inoussa.

- Det finns ständigt några spelare som är under lupp och som är intressanta för olika klubbar. Just nu har vi inga konkreta bud att ta ställning till. Men marknaden brukar gå in i en mer intensiv fas här de närmaste veckorna.

- Det finns intresse för ett antal spelare och så även för honom (Inoussa). Men vi får se vad som händer.

Sent i december tillsatte BK Häcken slutligen sin nya huvudtränare, i form av den tidigare IFK Norrköping-tränaren Jens Gustafsson. Parallellt har Hisingsklubben, som stod för en slätstruken prestation i allsvenskan 2024, fört en lugn tillvaro på transfermarknaden.

Annons

Inga nyförvärv är ännu klara - och den enda spelarförsäljningen i protokollet är Axel Lindahls transfer till Öster.

Martin Ericsson förklarar att det är en medveten approach av Bollklubben, som först ville få klart med tränarstaben.

- Det har varit medvetet. Ett stort fokus har legat på att få ihop den stab vi vill, och där är vi nu. Sen har vi också haft ett ganska stort investeringsår förra året. Vi tror att vi har en stor potential i truppen.

- Därför finns det ett lugn i att se spelarna ihop med Jens. Sen kommer det givetvis att hända saker. Men ett januarifönster brukar historiskt bli aktivt från nu och framåt. Det blir inga gigantiska förändringar, men vi kommer att titta både kvalitativt och kvantitativt.